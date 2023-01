El Gringo Heinze se dio el gran gusto de volver a Newell's

Un nene pequeño, de no más de 5 años a simple vista, sentado debajo de las cabinas destinadas a los periodistas. Mirando fijo a la tribuna de enfrente, como si algo le llamara la atención. Una bandera. Una bandera con el rostro del Gringo Heinze. El niño no quita la vista, una acción quizás imperceptible para el resto de los hinchas. Todavía no toma magnitud de lo que significa el fútbol para la sociedad, apenas está tanteando el territorio. No sabe que, en minutos, la cara que está viendo en el trapo va a tenerla más cerca que nunca.