El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newell's pero fue anulado por vía del VAR

Santiago Solari fue el más incisivo de Newell's ante Gimnasia de Mendoza en el primer tiempo y hasta gritó un gol que fue anulado vía VAR.

Lucas Carrizo la manda adentro y Santiago Solari está volviendo del off side, pero la rechazara mal Recalde hacia atrás y en ese momento el delantero ya había pasado su línea.

Generalmente, cuando en la definición de una jugada de gol hay una posible situación de posición adelantada, al árbitro principal no se lo llama al VAR . Pero ese fue el caso del tanto anulado a Santiago Solari , que el juez principal Juan Cruz Robledo había convalido, lo mismo sus asistentes. Héctor Paletta lo llamó desde Ezeiza y finalmente no fue convalidado el 1-0 de Newell's sobre Gimnasia de Mendoza . ¿Qué pasó?

Solari, ex Lobo, había tenido antes tres oportunidades. Un mano a mano incómodo por derecha que la cruzó y se fue afuera (17’), un ingreso franco por izquierda que demoró en la definición propiciando que Mondino tapara su remate y la mandara al córner (26’) y del mismo tiro esquina, tras una cabezazo de Cóccaro, una mediachilena fallida.

La acción siguió porque la rechazó alta Mondino y Lucas Carrizo como venía la tiró de nuevo al área. En ese momento, Solari estaba volviendo del off side, pero cuando la cabeceó Recalde para atrás el delantero leproso ya había pasado su línea, la recibió sorpresivamente y definió al gol de zurda.

ANULADO EL GOL DE SOLARI PARA NEWELL´S ANTE GIMNASIA (M) El árbitro del encuentro anuló el gol por un offside del Chino antes de definir. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/x3JXdM23Uj

Qué vio el VAR de Héctor Paletta

Mientras Solari pedía perdón a los hinchas locales, Paletta llamó desde Ezeiza y Robledo fue a revisar al VAR. ¿Qué se consideraba? ¿Qué Solari al fin y al cabo se benefició de la situación o que se abría una segunda jugada con el cabezazo imperfecto de Recalde?

El árbitro que debutó en la primera división cobró lo primero y anuló la conquista leprosa.

Por supuesto, los jugadores rojinegros y el propio Frank Kudelka quedaron disgustados con la situación, pero lo cierto es que a Solari y a todo Newell’s el grito de gol se le quedó atragantado en ese primer tiempo donde pisó mucho el área contraria y tuvo generalmente al último que llegó al Parque como protagonista.

Para colmo, en el segundo tiempo después del 1 a 0 de Gimnasia, apenas entró Juan Ignacio Ramírez marcó el empate pero cuando partió el pase no estaba habilitado, tenía un pie adelantado y el asistente levantó la bandera. Se esperó el veredicto desde Ezeiza y el VAR ratificó la decisión.