El Gato entrena y espera para definir su futuro.

El jueves 23 el plantel volverá a los entrenamientos después de las vacaciones. Esté o no esté el técnico definido, ya que la dirigencia esperará a Gabriel Heinze todo el tiempo que sea necesario. Hasta tanto no se resuelva este tema principal y prioritario en el radar leproso no habrá avances en otras cuestiones que involucran a nombres importantes que hoy están en la entidad. Uno de ellos es Mauro Formica, cuyo préstamo vence a fines de junio. Por supuesto que es un nombre valioso para el club y hay una valoración alta hacia su figura porque hizo todo el esfuerzo para regresar a su casa, pero ahora la determinación pasará por el técnico.

El Gato adelantó el regreso a los trabajos y está entrenando por su cuenta mientras aguarda una definición en cuanto al futuro. Hoy la realidad indica que existe una enorme incertidumbre, no sólo con su figura sino con muchos otros apellidos de futbolistas que deben resolver su situación. Varios de ellos que regresarán de sus préstamos de otras entidades como Mauricio Tevez, Ignacio Huguenet, Franco Pérez, Iván Silva, entre otros (ver aparte), también aguardan para saber qué hacer.

En Newell’s hoy la prioridad es resolver el tema del cuerpo técnico y el Gringo es el apuntado. Por lo tanto, “no habrá toma de decisiones en cuanto a los jugadores hasta tanto no se resuelva el DT, que es el que debe definir con quiénes quiere contar en el plantel”. La cuestión es que también los futbolistas tienen premura por saber cuál será el futuro porque si no tienen cabida en el Parque de la Independencia deberán buscar otro destino.

Formica está dentro de este combo. Primero tiene que recibir un guiño sobre las intenciones en Ñuls para resolver su continuidad con la rojinegra o, por el contrario, pensar en proseguir su camino dentro del fútbol por otros lares. Quizás el punto favorable para el 10 es que tiene el pase en su poder y cualquier negociación, sea con Newell’s u otra entidad, es mucho más simple. Las charlas son directas y pueden ser de inmediata resolución.

No hay dudas de que los directivos lo tienen en cuenta y pretenden que se quede, aunque también desean seguir con la línea de definiciones donde el entrenador es el que debe decidir. Que es en realidad lo que tiene que suceder, aunque no siempre pasa esto y muchas veces son los dirigentes los que contratan futbolistas sin el okey del DT de turno.

El jueves 23 los rojinegros tendrán que presentarse a entrenar en el predio de Bella Vista, seguramente bajo las órdenes de Fabián Garfagnoli hasta tanto se resuelva el tema prioritario: el nuevo entrenador para la próxima Superliga. A partir de ese momento el elegido definirá con qué nombres pretende contar de los que están en el Parque y entregará la lista de los refuerzos que necesitará sumar. “Que no son muchos”, según aclararon desde la entidad.

El Gato entrena y espera para definir su futuro.

El 10 tuvo participación

Mauro Formica tuvo activa participación en el torneo pasado y disputó 23 de los 25 encuentros que se disputaron. Y a lo largo de los mismos logró marcar dos tantos, uno ante Atlético Tucumán y el restante frente a San Martín (SJ).