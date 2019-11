Frank Kudelka decidió darles rodaje a los jugadores que vienen relegados del primer equipo y ordenó un amistoso ante Tiro Federal, que se disputó ayer por la mañana en el predio de Bella Vista y fue con goleada rojinegra por 4 a 1, con tantos de Angelo Gabrielli, Denis Rodríguez y Lucas Albertengo, en dos ocasiones. El gol tirolense lo marcó Miño.

Newell's alistó a Nelson Ibáñez; Gabrielli, Fabricio Fontanini, Stéfano Callegari y Matías Orihuela; Denis Rodríguez, Braian Rivero y Aníbal Moreno; Alexis Rodríguez, Albertengo y Francisco González.

El único lunar de la mañana fue la salida de Panchito González por un esguince de tobillo, que fue suplantado por Brian Gambarte.

Se jugaron dos tiempos de 35 minutos y Newell's se puso en ventaja por intermedio de Gabrielli. Luego en el complemento estiró la cifra Denis Rodríguez para los leprosos. Miño descontó para los tigres de Ludueña. Y después Albertengo se despachó con un doblete que selló el 4 a 1.

El ensayo fue debido al parate que habrá el fin de semana por la fecha Fifa. Los rojinegros volverán a jugar oficialmente el próximo lunes 25 de noviembre, a las 21.10, visitando a Argentinos en La Paternal, por la decimocuarta fecha de la Superliga.

Para ese cotejo sigue evolucionando favorablemente el volante Jerónimo Cacciabue, que se recupera de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y ayer trabajó a la par de los titulares que no jugaron el amistoso ante Tiro Federal. Y si no surge ningún contratiempo podría reaparecer ante Argentinos, ya sea entre los once o bien desde el banco de suplentes.

Kudelka deberá reemplazar al suspendido Julián Fernández (llegó a la quinta amarilla) y allí hay varios candidatos, entre ellos Braian Rivero, Aníbal Moreno y Denis Rodríguez, sumado al mencionado Cacciabue.

Perdió Leal

El delantero Luis Leal ayer fue titular en la derrota de Santo Tomé y Príncipe ante Sudán, por 4 a 0, por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.