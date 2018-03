El DT ajustó las clavijas

A paso firme. De Felippe no quedó para nada conforme con el rendimiento en la derrota en La Paternal.

A paso firme. De Felippe no quedó para nada conforme con el rendimiento en la derrota en La Paternal. Sebastian Suarez Meccia

Omar De Felippe quiere sacarle el máximo jugo a este receso por la fecha Fifa para mejorar el funcionamiento futbolístico rojinegro. Por eso esta semana machacó sobre lo que fueron los errores que tuvo el equipo en el partido ante Argentinos, donde Newell's dejó una pálida imagen en la derrota 1 a 0 en La Paternal y rindió muy debajo de las expectativas, tras lo que había sido el debut triunfal del ciclo del nuevo entrenador en la victoria ante los sanjuaninos. Por eso hubo una gran autocrítica en Bella Vista, con la proyección de videos puntuales para advertirles a los futbolistas sobre las fallas que no podrán volver a cometer en el futuro. La Lepra tendrá un desafío muy exigente frente a Tigre, en el Coloso, el próximo sábado 31 de marzo a las 13.15.

De Felippe siempre aclaró que no era un mago y que ordenar el funcionamiento del equipo hacia lo que pretende no lo iba a conseguir de la noche a la mañana. Es cierto que el estreno del DT ante los sanjuaninos había sido más que satisfactorio, ya que Newell's logró intensidad en campo rival para generar varias situaciones claras de gol y logró capitalizar dos chances, vía Joaquín Torres y Luis Leal. Había quedado una sensación positiva tras la primera puesta en escena con el flamante conductor.

Pero todo cambió el último fin de semana en La Paternal. Porque Argentinos se impuso con claridad a los rojinegros y hasta el 0-1 pareció ser demasiado escueto por la supremacía del Bicho a lo largo de los 90 minutos. "Hay que seguir trabajando y buscar variantes. No jugamos bien. Ya saben todos que el plantel es corto, pero no es excusa. Hay que insistir con estos pibes porque son los mejores que tenés y los únicos que tenés. No puedo poner ninguna excusa. Cuando agarré ya sabía cómo estaba el equipo", reconoció el propio DT en la zona baja de la cancha del Bicho. Y fue por más para graficar lo que le costó a su equipo acercarse a la igualdad: "Si ponía línea de tres atrás, nos metían cinco".

Por eso en esta doble semana larga de trabajo, De Felippe tratará de ajustar al máximo las clavijas para borrar de un plumazo lo que fue la actuación decepcionante frente a Argentinos, en la que el equipo tuvo errores groseros en defensa, no logró tener la pelota en el medio y arriba casi no generó peligro en el área rival. Esto motivó un lavado de cabeza importante en Bella Vista, pero siempre con el ánimo de potenciar la autoestima de un plantel que le cuesta horrores hacer pie afuera del Coloso (lleva cinco derrotas en fila de visitante).

En las siete fechas que restan (21 puntos) la idea es por lo menos sumar la mitad de las unidades en juego. Y cada futbolista sabe que se juega muchísimo en cuanto a su continuidad para la temporada que viene. Por eso el DT banca y respalda a los integrantes del plantel y recién comenzará a hablar de refuerzos cuando concluya el certamen. Más allá de que seguramente llegarán entre 5 o 6 jugadores a mitad de año, a pesar de las restricciones presupuestarias que impone la Justicia en ese rubro.

La dirigencia considera que el "ajuste" para equilibrar las cuentas ya se hizo y ahora hay que potenciar al plantel con "dos jugadores competitivos por puesto". Además está claro que algún jugador será transferido, siendo los candidatos a emigrar Braian Rivero, Héctor Fértoli o Joaquín Torres.

Para el momento de puntualizar en las altas y las bajas falta un trecho todavía y Newell's no se puede dar el lujo de poner el carro delante del caballo, porque el presente exige encarrilar el rumbo urgente para conseguir resultados.

Por ello De Felippe no anduvo con vueltas y remarcó puertas adentro los aspectos que no le gustaron a nivel individual y colectivo. Sus equipos suelen ser equilibrados y nada de eso ocurrió en la última presentación en La Paternal.