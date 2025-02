El debut de Rosario Central en el Apertura del fútbol femenino fue con derrota con River Plate

Las canallas sufrieron el final del primer tiempo ante River Plate y no pudieron remontar. Paso en falso de Rosario Central en el inicio.

El arranque del torneo Apertura del fútbol femenino no fue el soñado para Rosario Central. Es que en el Gigante de Arroyito no pudo recuperarse del golpe del final del primer tiempo y la reacción no alcanzó. Fue derrota 2 a1 ante River Plate.