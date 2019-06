En una parte de la conferencia Brítez habló de su relación con Mauricio Martínez, de allí la consulta sobre si había tenido contacto con el volante de Racing después de sellar su llegada al club. "Me habló muy bien del club, me dijo cosas muy lindas", expresó Brítez, quien se sinceró y entre risas dijo: "Después le pedí que me diera lugares para ir a vivir porque estoy acá en el predio desde hace una semana y ya me quiero ir para Rosario. Necesito un departamento urgente".