El ascenso es el gran desafío charrúa para la temporada

Central Córdoba presentó en sociedad al plantel con el que intentará conquistar el ascenso que se le escapó por poco la temporada pasada. El torneo de la Primera C 2018/19 no será sencillo pero con la conducción del nuevo entrenador Claudio Pochettino iniciará mañana el largo certamen de 38 fechas. El DT cuenta con la incorporación de 9 refuerzos, la base del equipo del último torneo y con el Chelito César Delgado como una de las figuras. En la primera jornada el equipo de Tablada recibirá a Argentino de Quilmes, a las 15.30 y con el arbitraje de Mariano Negrete. Justamente ante el elenco quilmeño también comenzó el torneo pasado y empató 1 a 1, con gol de Cristian Yassogna en el minuto 96.

Tras lograr el subcampeonato de la mano de Ariel Cuffaro Russo con 72 unidades, detrás del campeón Defensores Unidos, y quedar afuera en las semifinales del Reducido, los charrúas están obligados a apuntar a obtener uno de los dos ascensos que otorga la categoría.

Se sumaron 9 jugadores: el goleador Lucio Ceresetto (viene del fútbol italiano) y el volante Sebastián Grazzini, (vuelve al club charrúa tras 14 años) como principales nombres. Además, Pablo Saucedo (mediocampista), Mario Senra (defensor), Pablo Stupiski (delantero), Gastón Tedesco (ex delantero salaíto), Maximiliano Pollachi (ex defensor de Newell's), Nicolás Straccia (volante, ex Ñuls) Lucas Giovagnoli (delantero, ex Adiur).

Con Pochettino al frente, el charrúa disputó la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en su debut como técnico, perdió 4-0 y quedó afuera de los 32 avos.

En la pretemporada Córdoba también jugó tres amistosos, dos ante la reserva de Newell's (perdió en ambas por 1 a 0) y el último frente a Blanco y Negro por 3 a 2, con goles de Stupiski y Giovagnoli, en dos oportunidades.

En las prácticas de fútbol de la semana el técnico paró un posible once que utilizaría ante los mates quilmeños con: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Pollachi, Damián Ledesma y Cristian Sgotti; Lucas Bracco y Alfredo Trejo; Tomás Armoa, Grazzini y Senra; Stupiski. Hoy, tras el entrenamiento, se darán a conocer los 18 convocados.

"Estamos muy confiados en poder realizar un buen torneo. El grupo viene trabajando muy bien y todos están convencidos de apuntar muy alto. Debutar en nuestra cancha es un plus extra, hay que aprovechar al máximo la condición de local. Vamos a dar pelea", tiró Claudio Pochettino en la previa al inicio del torneo de la Primera C.