Ambos técnicos ya tienen los 23 convocados para el partido. Pero mientras Adrián Taffarel dio a conocer el once rojinegro, Germán Rivarola, fiel a su costumbre, anuncia la alineación titular minutos antes de los partidos.

Newell’s saldrá a la cancha con: Francisco Sciarini; Lucio Urquia, Valentín Benítez, Ian Glavinovich y Tomás Berardozzi; Marcos Portillo, Marcos Benítez, Julián Aquino y Brian Aguirre; Jeremías Pérez Tica y Nazareno Funez.

Estarán en el banco de suplentes: Juan Ignacio Margaria, Eugenio Raggio, Ignacio Canteros, Alexis Schmidt, Marcelo Esponda, Tomás Pérez, Lisandro Montenegro, Fabricio Tirado, Jerónimo Russo, Misael Jaime, Román Bravo y Francisco Plaza Molina.

Mientras que estos son los convocados de Rosario Central. Arqueros: Álvaro Mauricio Maslovski y Valentino Quintero. Defensores: Gonzalo Gómez, Kevin Silva, Alan Julián Jerkovic, Jonatan Bogado, Lautaro Figueroa, Ulises Ciccioli, Fernando Rodríguez y Leonel Vergara. Volantes: Kevin Ortiz, Julio Luques, Leandro Iglesias, Luciano Martín Ferreyra, Ramiro Peralta, Ignacio Zappulla, Luciano González Pesciallo y Tomás O’Connor. Delanteros: Franco Bustos Glavas, Fabricio Oviedo, Juan Cruz Cerrudo, Rodrigo Mosqueda Rojas y Octavio Rubarth.

Los canallas, que vienen de golear 5 a 1 a Independiente, tienen 15 puntos y están a una unidad de los líderes, Vélez y Tigre, que tienen 16. Newell’s, viene de empatar 4 a 4 con Racing y está muy cerca de la cima con 13 unidades.

Entre Reserva y Tercera de AFA, Central y Newell’s disputaron a lo largo de la historia 154 partidos. Central ganó 61 partidos, Newell’s 53 y empataron en 40 oportunidades.

Desde que volvió el fútbol luego de la pandemia, jugaron tres clásicos y hubo un triunfo para cada uno y un empate.

En la Copa Liga Profesional de ese año, Newell’s se impuso 2 a 0 a Central en el Gigante con goles de Enzo Funez y Marcos Portillo.

Luego, en la Liga Profesional 2021 igualaron 1 a 1 en el Marcelo Bielsa. Franco Frías convirtió el tanto para los canallas y Marcos Portillo para los rojinegros.

Mientras que en el último clásico que se jugó en Arroyo Seco, en la Copa Liga Profesional 2022, los canallas derrotaron 2 a 1 a los leprosos con dos goles del Chipi Frías. Luciano Cingolani había marcado para Newell’s.

LOS PIBES ANTICIPAN EL CLÁSICO DE RESERVA

Jeremías Pérez Tica (Newell's)

El delantero es uno de los puntos más salientes que tiene la reserva de Newell’s. Viene haciendo goles y en el último partido ante Racing metió por duplicado y uno de sus goles fue en el último minuto para que Newell’s pueda empatar 4 a 4. El delantero expresó: “El clásico es un partido especial en cualquier división. No tiene ningún tipo de predicción. Los dos equipos van a querer ganarlo y ambos vamos a jugarlo al límite todo el tiempo. De nuestro lado vamos a ir a buscar el partido desde el minuto inicial y vamos a dejar todo en cada duelo individual".

“Queremos imponer nuestro juego y ser protagonistas como lo hacemos siempre para dejar una buena imagen como equipo”. El Loco ya tiene experiencia en inflar la red en los clásicos. Ya que le metió dos goles a los canallas en 7ª división en 2019. Uno en el Centro Griffa cuando igualaron 3 a 3 y el otro en Granadero Baigorria cuando ganaron 1 a 0.

“Hacerle goles a Central es lo más lindo que le puede pasar. Es una alegría inmensa porque soy hincha del club y es algo incomparable. El primero que hice cuando empatamos en Bella Vista había muchos familiares y amigos. Y luego en la ciudad deportiva y ganar con un gol mío de visitante es algo hermoso. El mismo partido te lleva al límite tanto en lo físico como en lo anímico. Cuando te toca perder no lo podés creer y cuando ganas son sensaciones únicas”.

Pérez Tica ya estuvo un partido en el banco de suplentes en el interinato de Taffarel cuando la lepra y Aldosivi igualaron 0 a 0 en el Coloso.

Leandro Iglesias (Rosario Central)

El volante, quien hizo la pretemporada en el predio de Ezeiza con la primera bajo las órdenes de Somoza, está atravesando un gran momento. Lea, como se lo conoce, está jugando como para que el DT Carlos Tevez empiece a tenerlo cada vez más en cuenta: “Armamos un grupo muy bueno integrado más que nada por buenas personas. Eso nos ayudó a obtener buenos resultados en los últimos partidos, ya que cuando no pudimos ganar en los primeros partidos el grupo se mantuvo siempre unido. Ahora mostramos otra cara en el aspecto futbolístico y mejoramos mucho”, dijo el talentoso volante, quien cada vez pide más pista en la primera.

“En lo personal me siento muy bien. Tuve la suerte de hacer la pretemporada con la primera y me vino como anillo al dedo porque pude agarrar el ritmo que me estaba faltando. Estoy contento con mi presente y muy cómodo jugando de volante interno”, continuó la figura de la reserva.

“Esta semana fue una semana aparte. El clásico es un partido especial para todos los que somos hinchas del club y queremos jugarlo. Como jugador siento que tenemos la responsabilidad de ganar el partido. Estoy muy metido en el clásico. El grupo está con muchas ganas de ya salir a la cancha. Tengo una espina clavada ya que nunca pude ganar un clásico en reserva. Perdí el primero y empaté el otro. En el último no pude estar por una lesión. En inferiores sólo una vez y el resto fueron resultados positivos. El clásico que más recuerdo fue en 7ª división cuando les ganamos 3 a 0 en Bella Vista”.