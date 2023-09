El abrazo de Heinze y el Kily González, un afecto inquebrantable y una historia en común

El aprecio es mutuo. No importa que uno se identifique con Newell’s y el otro con Central. Tienen en claro que la pasión y los colores corren por un lado y los lazos afectivos por otro. Afuera de los campos de juego, incluso del fútbol, supieron compartir distintos etapas y momentos de sus vidas. Consecuencia de un fuerte vínculo que construyeron durante años. Este sábado, Gabriel Heinze y Cristian González se reencontrarán en el Coloso , con motivo del partido entre Newell’s y Unión, por la 4ª fecha de la Copa de la Liga. “Lo primero que tengo ganas es de darle un gran abrazo” , confió el Gringo en la conferencia que brindó este jueves, dejando de manifiesto el afecto que siente por el Kily, quien desde hace dos meses y medio es DT del conjunto tatengue.

La rivalidad y el deseo de una victoria que ratifique el buen comienzo de ambos en el torneo, Newell’s con 7 puntos y Unión con 5, no es capaz de borrar la relación que conservan los entrenadores, aunque las circunstancias y las obligaciones los hayan llevado a no estar tan seguido en contacto últimamente. “Hace mucho que no hablo con él”, manifestó Heinze, compañero durante años del Kily González en la selección argentina. La celeste y blanca fue la casaca que los hermanó, con entrenadores que ellos mismos respetan y aprecian. Y que además despiertan sentimientos muy profundos en el fútbol rosarino.