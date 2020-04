Por primera vez en su historia de casi un siglo y medio, el torneo inglés de Wimbledon fue cancelado por un motivo que no fuera un conflicto bélico. Ayer se decidió no realizar la edición 2020 por la pandemia de coronavirus. Hasta el momento las dos excepciones en que no hubo tenis fueron: 1915-18 por la Primera Guerra Mundial, y 1940-45 por la Segunda Guerra Mundial.