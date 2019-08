Duras críticas a Di María por un mensaje sobre los sacrificios de los futbolista

El rosarino Angel Di María hizo una publicación en su red social Instagram por las que recibió durísimas críticas. El exCentral posteó un texto en el que describe lo que significa sentirse futbolista y los sacrificios que conlleva dedicarse de forma profesional a ello, y sus seguidores le hicieron sentir el malestar que generó.

La publicación superó los 895 mil me gusta, pero de los casi 15 mil comentarios muchos no habrán dejado muy feliz al jugador.

El atacante de Paris Saint Germain trató de explicar algo que para muchos es innecesario, puesto que la fama y el dinero le compensan todo, más allá de que también le quiten privacidad.

El mensaje que publicó Di María es el siguiente:

"¿Qué hiciste el Lunes? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Martes? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Miércoles? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Jueves? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Viernes? Fui a entrenar.

¿Hacemos algo el finde? No puedo, juego.

El entrenamiento terminó, parado con el bolso bajo el brazo uno se detiene un momento y se queda mirando la cancha, tierra, piedritas, pasto, el lugar donde jugamos. Esa tierra y esas piedritas donde alguna vez nos caímos y nos raspamos las rodillas, las caderas, los codos, las manos… Esa tierra y esas piedritas que nos quedaban adentro del botín y nos molestaban durante el partido… La tierra que hizo que ensuciemos toda la casa y escuchar a mamá decir: "Sacate los botines y las medias afuera y vas directo a la ducha"… ¿Qué es lo que nos da la fuerza cada año para arrancar un campeonato? Los domingos me gusta dormir te dicen todos… Es mejor el fútbol 5 te dicen tus amigos… No estamos nunca juntos te dice tu novia… Pensá en estudiar y trabajar te dicen tus parientes… Pensás por dentro y sonreís… ¿Qué saben ellos de qué cosa significa el fútbol para vos… ¿Qué saben ellos de la tensión y los nervios que no te dejan dormir un día antes del partido? ¿Qué saben ellos de los partidos que jugaste lesionado o enfermo? ¿Qué saben ellos de lo que sentís cuando haces un gol y tus compañeros te abrazan desesperadamente? ¿Qué saben ellos de las veces que corriste el colectivo, o las últimas 5 cuadras para no llegar tarde al entrenamiento? ¿Qué saben ellos de lo profundo que respirás cuando el técnico está dando la citación? ¿Qué saben ellos cómo es cagarse de calor en febrero haciendo la pretemporada mientras que tus amigos están de vacaciones y viven de joda? ¿Qué saben ellos lo que es reunirte TODOS los días con las personas que marcan tu vida: tus AMIGOS de las risas y llantos? ¿Qué saben de las lluvias que pasaste entrenando? Tierra, piedritas, pasto, 10 personas con vos, 11 del otro lado, una pelota, y un silbato largo y seco. Esta es nuestra vida, ¿qué saben ellos?

Mucha gente dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuánto saben de la vida, PERO DE FÚTBOL, NO SABEN NADA!!"

Las críticas al texto de Di María arrancaron por decirle que había copiado su mensaje de una publicación cuyo origen pertenece a un jugador de rugby, al que, eso sí, le habría cambiado las referencias para que todo encajara perfectamente con su deporte.

Pero lo más grave viene de aquellos que se tomaron a mal su lamento por tantos “esfuerzos y renuncias”, a lo que le contestaron de un modo casi unánime: ”¿Qué sabrás tú de renuncias?” “Te ponía yo a ti a trabajar 8 horas diarias...”

Algunos de los comentarios para cuestionar el mensaje de Angelito:

“Mi madre desde los 16 hasta los 65, 10 horas todos los días haciendo camas de hotel, ¿y me vas a venir tú a dar lecciones de lo que es trabajar y pasarlo mal? Eres un sinvergüenza”.

“¿Presión? Los futbolistas no tenemos presión. Presión tiene un padre de familia que tiene salir a laburar para llevar 100 mangos para comer” (Diego Armando Maradona).

“Te ponía a trabajar yo a ti 8 hs diarias con un salario de 1000 euros para que supieras lo que es el sacrificio caradura”.

“¿Y qué sabes vos de los tipos y tipas de tu país que se levantan a las 6 de la mañana, se toman dos bondis, laburan 10 horas y ganan 25 mil pesos al mes, alquilan su casa y no llegan a pagar la luz. El 35 por ciento del país, algunos de ellos con realidades mucho peores. Se esfuerzan también, eh! Unos 13 millones de personas. Dejá de llorar y disfrutá la suerte de que tu don es compatible con un mercado absurdo que te hace ser multimillonario. Si te angustian las críticas boludas y desproporcionadas, pensá en lo desproporcionado de tu sueldo y salí a dar una vuelta con tu Ferrari. Disfrútala, y agradecé tu suerte”.

“Manda huevos si tus entrenamientos son 2-3 horas, cobrando en un mes lo que cobra un ingeniero en 5 años y me quedo corto, si, tienes día libre un lunes si juegas un domingo. A ver si te bajan de la nube algún día”.

“No sabes nada.... De salir a la madrugada para ir a laburar! Sacrificio y Humildad...Por ejemplo”.

“Jajajajaja si fueses nadador no tendrías ni fuerzas para escribir ese texto hijo mío”.

“No llores que los futbolistas solo entrenan 2 horas al día y cobran millones”.

“Inculto millonario y encima el texto no es ni tuyo”.

″¡No tenéis vergüenza!. Es más no sabéis ni lo que significa esa palabra. Eso mismo que copias y pegas aquí lo hacen 6.000 millones de personas a diario cobrando miles y miles de millones menos que vosotros!. ¿Qué vienes a decirnos?, ¿qué vienes a contarnos?, ¿acaso quieres dar pena?. Anda ya, hombre”.

″¿Qué hiciste el lunes? Trabajé 12 horas. ¿Qué hiciste el martes? Trabajé 12 horas. ¿Qué hiciste el miércoles? Trabajé 12 horas. ¿Y el jueves? Trabajé horas extras. ¿Y el viernes, de fiesta? No, el viernes trabajé otras 12 horas. ¿Y el finde qué hiciste? Estudiar mi licenciatura. La jornada laboral terminó, con mi mochila y el dinero para el transporte público en la mano mirando la calle, poniéndome a pensar cómo hago para pagar las cuentas y comprar zapatos a mis hijos, si gano poco dinero.