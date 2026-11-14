Duendes se mantiene arriba en la final del Regional del Litoral

El Verdulero empezó abajo, pero de a poco le encontró la vuelta a Estudiantes de Paraná para superarlo, aunque en el final de la etapa achicó. Gran final del TRL

El equipo de Duendes, que afrontó una nueva final del Regional del Litoral.

Tremendo try de Emiliano Boffelli para Duendes, que sirvió para dar vuelta un partido muy difícil ante Estudiantes de Paraná.

Duendes y Estudiantes de Paraná animan una gran final del Regional del Litoral , que al cabo del primer tiempo dejó arriba en el marcador al local por 17 a 10. Empezó y terminó mejor la visita, pero en el medio el Verdulero hizo la diferencia. Y promediando el complemento, por dos penales a uno, el Verdulero sigue arriba.

Tras el kick off de Di Capua comenzaron ochenta minutos vibrantes, parejos y muy disputados, dignos de una gran final. En el arranque Duendes buscó tener el control de la pelota para tratar de superar la férrea defensa albinegra. El juego se fue transformando en una pulseada silenciosa.

Y Estudiantes también mostró lo suyo. En la primera que tuvo, a los 8 minutos, un pasamanos terminó con la palomita de Ausguto Perrén para apoyar el primer try del encuentro y marcar una pequeña diferencia. La conversión, Sebastián Dorigón la tiró lejos.

Duendes acusó el golpe y fue por el descuento, que consiguió a los 18 con el try de Emiliano Bofffelli, en la punta derecha del ataque. Con la conversión de Valentino Di Capua pasó al frente 7-5.

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A los 29’ el verdinegro volvió a decir presente en el ingoal rival. Giuliano Bufarini apoyó, Di Capua embocó y Duendes estiró la cuenta a 14-5 a su favor.

En una pérdida en ataque llegó la contra de Duendes que casi termina en try de Valentín Larrázabal, cortado con un providencial tackle, pero la ovalada se siguió moviendo en los dominios del Vendaval y así llegó el penal frente a los palos, que Dicapua transformó en tres puntos más: 17 a 5.

Era el mejor momento de Duendes ante un confundido Estudiantes, que sin embargo sobre el final contestó de la misma manera que en el segundo try local de Ramiro Gurovich, y así llegó al suyo para achicar a 17 a 10. De nuevo Dorigón falló a los palos y la diferencia fue de 7 a favor del Verdulero.

El complemento en el hipódromo

La primera acción significativa del complemento fue cuando a Dorigón se le cayó de las manos una pelota fácil que llegó larda desde Dicapua y la guinda pasó en poder de Duendes. El error se pagaría caro porque hubo penal cerca de la 22 rival, Dicapua pidió palos y sumó 3 puntos más: 20 a 10.

Para colmo para Estudiantes llegó la lesión de tobillo de Bruno Heit, que debió dejar la cancha. Eso sí, antes hubo penal bajo la Hache local y Dorigón no falló esta vez para achicar a 20-13.

Otra pérdida de Estudiantes derivó en una jugada de try de Gino Dicapua. No pudo ser, pero la acción derivó en un penal casi abajo de los palos y de nuevo valentino Dicapua no falló para ponerse de nuevo a resguardo de un try rival: 23 a 13.

Las formaciones de Duendes y Estudiantes de Paraná

Duendes: 1 Francisco Angaroni (16 Bernardo Lis), 2 Mateo Negroni y 3 Bautista Federico; 4 Faustino Boeris y 5 Rafael Gietz; 6 Lorenzo Colidio (20 Nicolás Sánchez Gómez), 7 Giuliano Bufarini y 8 Ignacio Gandini; 9 Valentín Larrazabal y 10 Valentino Dicapua; 11 Marcos Simioni, 12 Guido Chesini, 13 Martín Pellegrino, 14 Gino Dicapua y 21 Emiliano Boffelli.

Suplentes: 17 Tomás Tenaglia, 18 Federico Rodríguez, 19 Federico Ciancio, 21 Juan I. Araujo, 22 Giuliano Francescangeli y 23 Francisco Diez. HC: Hernán Pavani.

Estudiantes de Paraná: 1 Valentín Haiek (16 Diego Correa), 2 Ramiro Gurovich y 3 Francisco Floreán; 4 Álvaro Ferreyra (SC) y 5 Lisandro Uranga (19 Facundo Ferrer); 6 Felipe Villagrán, 7 Juan Mernes y 8 Basilio Cañas; 9 Juan M. Lescano y 10 Sebastián Dorigón; 11 Augusto Perrén, 12 Máximo Cañas, 13 Santo Lescano, 14 Tomás Ferreyra (C) y 15 Bruno Heit (23 Bautista Lescano).

Suplentes: 17 Tomás Cánepa, 18 Tomás Bertot, 20 Patricio Ferreras, 21 Juan Bunge y 22 Franco Rossetto. HC: Pedro Fontanetto.

Árbitro: Federico Longobardi (Santa Fe). Asistentes: Facundo Gorla (Santa Fe) y Juan I. Vega (Rosario). 4° y 5° Árbitro: Franco Intilangelo (Rosario) y Pablo Martínez (Rosario). Referee suplente: Facundo Gorla (Santa Fe). Referee Manager: Fernando Guerrero (Rosario). TMO: Juan Pablo Spirandelli (Rosario).

El resto de la jornada final del TRL

Completando el podio de lo mejor del TRL, Santa Fe Rugby superó a Jockey Club Rosario 31-21 y terminó en el tercer lugar del Top 10. Previo a la definición del certamen, Universitario de Santa Fe logró el doble propósito, la corona del torneo de Segunda División y por añadidura el ascenso.

El equipo santafesino llegó a primera tras una gran final de segunda. Fue 24-23 a Alma Juniors de Esperanza. Sebastián Suárez Meccia

Lo hizo tras superar a Alma Juniors por 24-23 en un partido intenso y sin respiros hasta el final. El equipo de Esperanza tuvo un penal en la última jugada del partido pero el envío pegó en el palo y desató el festejo del equipo del barrio Las Delicias de la capital provincial, que volvió al círculo mayor del rugby litoraleño tras siete años.

Los chicos del rugby inclusivo de San Agustín se divirtieron con un combinado de Jockey, Plaza y Old Resian en la jornada. Sebastián Suárez Meccia

En el medio, el rugby inclusivo se hizo presente en el mini partido entre San Agustín XV y un combinado de Atlético del Rosario, Old Resian y Jockey Club, que le dio más colorido a la fiesta organizada por Santa Fe Producciones.