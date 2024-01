Diego Ramírez: "Es un premio a no bajar los brazos"

Para Diego Ramírez será un año inolvidable en su carrera deportiva, la alegría es inmensa para el defensor de 22 años que firmó contrato profesional por primera vez en Argentino, club que lo tiene en sus filas desde el 2012. “Las sensaciones que tengo son buenísimas, es lo que soñé desde muy chiquitito, siempre fue esto, nunca pensé en otra cosa y poder lograrlo en este club hermoso y gigante lleno de historia me pone muy contento. En este momento se viene a la mente mi familia, principalmente mi madre que trabaja casi todo el día. Ella se encargaba de llevarme a entrenar todos los días caminando con 30 grados de calor o lluvia. Siempre estaba dispuesta a realizar el sacrificio ya que mi padre vivía trabajando desde la mañana hasta la noche para que tenga todos los elementos para poder entrenar y jamás me faltaron los botines. Soy muy creyente, no me quiero olvidar de mis abuelas y mis tías que siempre estuvieron a mi lado. Estoy viviendo un momento hermoso, es lo que soñé toda mi vida. Es un premio a no bajar los brazos. Este contrato también es de ellos y siempre se lo agradezco. Ahora tengo a mi novia que me banca y me aconseja todo el tiempo, me hace ver las cosas de manera diferente. No me quiero olvidar de mis familiares que siempre me dieron una mano en todo, este premio lo quiero compartir con ellos”, dijo Diego Ramírez, quien lleva 10 años vistiendo los colores del salaíto, con la particularidad que es el único jugador del actual plantel de primera división que llega desde las divisiones inferiores pasando por todas las categorías. En septiembre del 2020, Ovación le realizó la primera nota cuando llegó a la primera división.