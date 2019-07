Del dicho al hecho: ya es oficial la reducción a tres descensos

Todos se rindieron al plan ideado por el presidente de Boca, Daniel Angelici. Nadie puso palos en la rueda a la hora sentarse en la mesa de negociación. Ovación informó en su edición del pasado lunes que el titular xeneize había enviado una nueva estrategia a cada uno de los clubes para definir el tema de las pérdidas de categorías, que tanto dolor de cabeza había causado la semana pasada en Superliga porque el bloque de representantes se quebró en dos, y por eso no hubo quórum a la hora de votar. Desde Newell's y Central se alinearon entonces sin dudar a la flamante maniobra presentada en el borrador por el capo boquense. Y ayer se aprobó en el cónclave del comité ejecutivo de manera unánime lo que los rosarinos deseaban realmente. Se oficializó que habrá tres descensos por las próximas cuatro temporadas y seguirán los promedios. Leprosos y canallas no quedaron en el barro de lleno. Pero siguen en el lodo y deberán realizar una buena campaña para no caer en desgracia al final del camino.

Newell's y Central pueden respirar con cierta dosis de alivio tras confirmarse la nueva táctica ejecutada por Angelici. Ambos caminaron a la par esta vez y se encontraron con un descenso menos a lo presentado hace una semana por un grupo fuerte de la Supelriga.

Pero esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana porque los dos siguen con las defensas muy débiles en cuanto a los promedios se refiere. Es que sólo tienen por debajo a los ascendidos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero, y a Gimnasia La Plata. La línea de la confiabilidad es muy delgada (ver página 3).

Ambos querían o anhelaban una plaza menos en el descenso ante la delicada realidad deportiva y financiera que los envuelve. Por eso cuando recibieron la propuesta de Daniel Angelici, que era de tres descensos pero a cambio pedía bajar a 20 equipos en cuatro años, los directivos rosarinos no dudaron en levantar la mano y aprobar el plan del presidente de Boca, que llegó de Europa y puso prácticamente la Superliga en orden. Tanto el secretario rojinegro Juan José Concina como el vicepresidente primero auriazul, Ricardo Carloni, le habían confiado a Ovación el pasado domingo que estaba todo encaminado para que haya finalmente tres descensos. Incluso mostraron entera satisfacción en aprobar el nuevo formato en la próxima reunión de comité ejecutivo.

Pero las palabras de ambos directivos llegaron a Capital Federal y encontraron eco nada menos que en presidente de Superliga, Mariano Elizondo, quien al día siguiente declaró que "vamos camino a un acuerdo de tres descensos por temporada". La mesa quedó servida.

Fue así que ayer al mediodía los integrantes de la Superliga se congregaron en Puerto Madero para tratar el tema de los descensos y también el nuevo cambio en cuanto a penas y sanciones se refiere. Y en un flash se acordó prácticamente sin mediar palabra alguna cómo serán las pérdidas de categoría.

En realidad hubo consenso absoluto en el cónclave. Se votó lo que ideó Angelici. Quedó resuelto que tres equipos perderán la categoría durante el transcurso de las cuatro temporadas. Es decir, habrá una baja menos por año como se planteó en un primer momento.

¿Y el tema de los promedios? Si bien ayer algunas versiones indicaban que se propuso que para cuando haya 20 equipos (en la campaña 2023/24) se pondría fin, lo concreto es que no fue así. Al menos así le aseguró a este medio Ricardo Carloni.

"Los promedios van a continuar. Y en Superliga no se habló nada de este tema", indicó el directivo canalla, quien fue uno de los autores intelectuales y materiales de hablar con Daniel Angelici para que solucionara la grieta que se había abierto la semana pasada en Superliga por la fractura de los dos bloques a la hora de votar.

También ayer se aprobaron otras medidas (ver aparte) que fueron recibidas con beneplácito por casi todos los actores. Aunque para la dirigencia de Newell's y Central lo más importante a corto plazo es que arrancarán el torneo con la cabeza afuera del pozo del descenso. No deberán fiarse porque un paso en falso los haría tropezar y caer en zona roja (ver página 3). Así será realmente todo el calendario deportivo anual. Porque los dos continúan más que comprometidos, pese a que ahora no habrá cuatro sino tres descensos.