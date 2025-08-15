¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección Atlético de Madrid y Juventus negocian un trueque de jugadores que involucraría a dos futbolistas albicelestes. En esta nota, los detalles de la operación 15 de agosto 2025 · 14:43hs

Atlético de Madrid continúa con fuertes movimientos en el mercado y rearma su plantel de cara al comienzo de la temporada, en la que debutará este domingo ante Espanyol en Barcelona. Tras la llegada de Thiago Almada, el Cholo Simeone busca sumar a un jugador más de la selección argentina, aunque para eso podría desprenderse de un ex-Central.

Según adelantó La Gazzetta dello Sport y posteriormente amplió el medio la Stampa, el Colchonero mostró un interés firme en quedarse con Nicolás González para sumar peso al ataque. Teniendo en cuenta la búsqueda de refuerzos para la banda derecha de La Vecchia Signora, los dirigentes rojiblancos ofrecieron a Nahuel Molina como parte de la operación.

Si bien todavía no se confirmó una oferta formal hacia la institución italiana, las negociaciones avanzan y el acuerdo podría involucrar un intercambio de jugadores de la selección argentina. El punto de contacto entre ambos estaría en las limitaciones presupuestarias del conjunto turinés, lo que facilitaría la salida del ex-Argentinos Juniors.

Nico8.jpeg Nicolás González es un objetivo directo para Atlético de Madrid. El posible intercambio entre Atlético de Madrid y Juventus En caso de concretarse, González sería el noveno refuerzo de Atlético de Madrid en el presente mercado de pases. Simeone apostó por una fuerte renovación del plantel, con salidas de peso como las de Rodrigo De Paul, Ángel Correa, César Azpilicueta y Saúl, entre otros jugadores de la plantilla. El entrenador argentino busca rodear a Julián Álvarez con nuevos nombres en la ofensiva, para intentar competir mano a mano ante Real Madrid y Barcelona por La Liga española.

De igual manera, las negociaciones continúan y Juventus buscará al menos recuperar la inversión que hizo por González hace apenas un año, cuando le compró su pase a Fiorentina en una operación por alrededor de 33 millones de euros. Es por esto que el intercambio directo contaría también con una suma compensatoria en favor del conjunto italiano. >> Leer más: El próximo rival de Newell's en la Copa Argentina se desprende de una joya que pasó por la selección argentina Nahuel Molina argentina Nahuel Molina, ex-Central, podría pasar a Juventus como parte de la negociación por Nico González. AP Por su parte, Molina busca recuperar la titularidad, ya que en el Colchonero fue relegado por Marcos Llorente. Esta oportunidad le permitiría además regresar a la Serie A, donde vistió la camiseta de Udinese entre 2020 y 2022 hasta que fue comprado por más de 15 millones de euros.