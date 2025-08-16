La Capital | Ovación | Central

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

El centrodelantero puso en ventaja a Central contra Riestra con un cabezazo. El conjunto canalla no funcionó y se lo empataron en los últimos minutos.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de agosto 2025 · 21:23hs
Alejo Veliz celebra su primer gol desde su vuelta a Central.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alejo Veliz celebra su primer gol desde su vuelta a Central.

Alejo Véliz puso en ventaja a Central contra Riestra con un cabezazo en el primer tiempo. Su gol puso rápido al Canalla arriba. Pero el conjunto de Ariel Holan no jugó bien y se lo empataron en los últimos minutos.

Jorge Broun 5: fue muy poco exigido. Le faltó mayor decisión para cortar algunos centros.

Emanuel Coronel 5: se proyectó seguido en el primer tiempo, pero en el segundo subió poco. Correcto en defensa.

Juan Giménez 4,5: irregular cuando le tocó encimar a algunos de los dos puntas de Riestra. Salió por lesión.

Carlos Quintana 3,5: Benegas le tiró el cuerpo encima y le ganó todas. Nunca se impuso en su zona.

Agustín Sández 4: dubitativo, poco resolutivo para despejar. No brindó seguridad. Contenido, no aportó arriba.

Ángel Di María 4: cada intento por gambetear a Pedro Ramírez no le salió. Toques sin gran trascendencia.

Franco Ibarra 6,5: controló la mitad de cancha con determinación. Contuvo y la entregó prolija.

Ignacio Malcorra 4,5: gran centro en el gol de Alejo Veliz. No más. Casi no elaboró nada.

Jaminton Campaz 4: no se pudo sacar nunca a su marcador de encima. Algunos envíos de riesgo al área.

Enzo Copetti 4: la entrega habitual. Corrió todas. Pero poco efectivo adelante. Falló en un centro de Campaz, al caerse.

Alejo Veliz 6,5: perfecta definición de cabeza. Gran saltó e impacto. Tuvo otros intentos de peligro, pese a que lo asistieron poco.

Ingresaron en Central

Juan Cruz Komar 5: correcto cuando ingresó para el duelo que mantuvo de arriba con Herrera

Juan Elordi -: responsable del empate, al tomar a Obredor, más allá de que el futbolista de Riestra se iba solo.

Santiago López -: casi que no la tocó porque Central no podía tenerla a esa altura del partido.

Tomás O' Connor -: intentó trasladarla unas pocas veces, pero el conjunto auriazul ya estaba perdido.

Enzo Giménez -: buscó ubicarse en el medio sobre la derecha para darle dinámica al equipo.

El técnico de Central

El DT Ariel Holan 4,5: el cambio de dibujo táctico, jugando con dos centrodelanteros, para tener potencia adelante, no fue muy beneficioso. El gran problema de Central volvió a ser la falta de generación. Y ni siquiera, con dos grandotes adelante, se dedicaron a meterles pelotas para que prevalezcan en el área rival.

