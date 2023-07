De San Lorenzo de Roldán a Fortaleza de Brasil

Imanol Machuca se transformó en la nueva figura de Fortaleza de Brasil, equipo que dirige el ex Newell’s, Juan Pablo Vojvoda. El mediocampista con pasado reciente en Unión de Santa Fe, firmó su vínculo con el club tricolor y está habilitado para disputar los partidos de Copa Sudamericana en la próxima semana. “Fui presentado ante la parcialidad, todo es maravilloso y estoy muy contento de estar acá en esta entidad. En los pocos días que pude disfrutar de la ciudad, vi que es muy linda y los hinchas ya me hicieron sentir el cariño”, confió el nuevo jugador de Fortaleza a radio Roldán FM 92.3.

En su corta estadía, Machuca fue presentado con todos los honores. En el tricolor de Brasil no anduvieron con chiquitas a la hora de presentar al nuevo refuerzo y armaron un enorme video donde se anunció oficialmente al jugador oriundo de Roldán, con pasado en el club San Lorenzo de esa ciudad. Además en las redes sociales el posteo del club brasilero se llenó de likes y comentarios alentadores para el mediocampista que jugó en el tatengue.

“Ya pude hablar con el técnico Juan Pablo Vojvoda, me confirmó que estoy fichado para disputar la Copa Sudamericana, en los partidos que vamos a enfrentar a Libertad de Paraguay, la ida en Asunsión y la otra semana en nuestra cancha”; sostuvo Machuca.

El joven mediocampista se inició en el club San Lorenzo de Roldán, luego pasó a El Porvenir Norte de San Jerónimo Sud, Sportivo Matienzo de Pujato, Talleres de Córdoba y en el 2019 se sumó a las inferiores de Unión de Santa Fe. “Llegué a Unión tras una prueba de jugadores. Por suerte fui elegido y quedé para jugar en inferiores. Después pasé a jugar en la reserva y en el 2020 llegó la gran chance de jugar en el fútbol grande. El técnico que me llevó a primera fue el Vasco Juan Manuel Azconzabal. Mi puesto natural es de mediocampista y en la presentación me dieron la camiseta número 39, no lo podía creer”, dijo Machuca.

machuca 1.jpg Nueva pilcha. Machuca se muestra feliz por jugar en el Fortaleza. El oriundo de Roldán ayer debutó en Fortaleza

La novela por el pase de Imanol Muchuca llegó a buen puerto. Fortaleza de Brasil hizo oficial la llegada del mediocampista de Unión y ya fue convocado por Vojvoda para disputar los partidos del torneo Brasileño. El conjunto del norte de Brasil realizó una enorme presentación para anunciar oficialmente el arribo del argentino. El mediocampista firmó un contrato con los brasileros hasta el 31 de diciembre de 2027 y el tricolor adquirió el 50% de sus derechos económicos.

“Juega en los extremos del campo y trae las características de velocidad y habilidad. En la presente temporada, defendiendo a Unión de Santa Fe, el joven de 23 años realizó más de 100 remates correctos, en Primera División, principal campeonato de Argentina”, agregó el comunicado del club. Y cerró: “Machuca disputó las temporadas entre 2020 y 2023, totalizando 89 partidos, con 10 goles y tres asistencias. Está habilitado para disputar el campeonato brasileño y la Copa Sudamericana”.

machuca 2.jpg Con los hinchas. Machuca es saludado por los simpatizantes del tricolor, en su llegada a Brasil.

El nuevo jugador de Fortaleza también se refirió a cómo será la vida en Brasil. “Todo es nuevo para mí, voy a tratar de aprender el idioma y por suerte el técnico Vojvoda es argentino y me voy a manejar con él. Vengo a jugar a un fútbol muy competitivo, es dinámico y de primer nivel. En lo personal, trataré de contar con mis familiares en la nueva ciudad. Aprovecho para mandar saludos a toda la gente de Roldán, amigos y familiares, al club San Lorenzo , donde hice el baby y a los hinchas de Unión”, señaló.

En tanto Carlos Belmonte, representante de Machuca se mostró muy contento por la bienvenida que le hicieron los simpatizantes del nuevo club. “Estoy muy sorprendido por el recibimiento que le dieron a Imanol. La gente es muy amable y nos brindaron todo desde el primer momento. La alegría fue mayúscula de Machuca, porque después de realizar la primera práctica quedó concentrados para jugar ante Bragantino. Y quiero destacar que la dirigencia es muy seria en todos los sentidos”, sostuvo Belmonte en diálogo con Ovación.