De no creer: cuarto gol en cinco partidos que le anulan a Jorge Recalde

A los 10 minutos del segundo tiempo, Newell's pareció revivir en La Bombonera luego del gol a los 15' segundos de Medina. Jorge Recalde empezaba a festejar el gol cuando escuchó el pitazo de Fernando Echenique a sus espaldas, con el final al que ya parece ir acostumbrándose: gol anulado. Es que con este ante Boca, es el tercero consecutivo que no le cobran, el cuarto en cinco partidos, lo que debe estar entre los récords Guiness. En algunos fue por intervención del VAR, en otros no como el de La Bombonera. Hubo falta previa de Guillermo Ortiz a Nicolás Valentini y a otra cosa. No pudo ser el 2-1.