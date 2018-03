Todo okey.

El Chelito saluda tras convertir uno de los goles.



El Chelito Delgado frotó la lámpara, sacó a relucir su jerarquía en la definición y Central Córdoba goleó a Ituzaingó 3 a 0. El ex Central fue la figura excluyente de la gran noche de los charrúas. Ingresó a los 65' y en dos estocadas, a los 83' y 86', selló una gran victoria que pone al Matador segundo y a dos puntos de Defensores Unidos, líder de la Primera C. Lazo abrió el marcador con una exquisita definición: "Fue una noche espectacular de todo el equipo. Se jugó un gran partido y fuimos merecedores del triunfo. Además estoy muy feliz por los dos goles porque sólo los pude marcar jugando en Cruz Azul", sostuvo César Delgado sobre la gran actuación charrúa.

Las palabras del goleador de la noche fue la visión perfecta de lo que se vio en el Gabino Sosa. El equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo jugó un encuentro casi perfecto. Desde el inicio manejó las acciones y creó una decena de situaciones para vencer a Ituzaingó (el plantel llegó tarde y por eso el partido empezó media hora después de lo pautado).

A los 13' llegó una perfecta habilitación de Pereyra a Lazo y el ex canalla abrió el marcador. El local fue en busca de cerrar el pleito y contó con siete chances para golear por mayor diferencia, pero el arquero visitante se lo privó. En el complemento el local siguió buscando el arco de enfrente para cerrar el juego. Hasta que ingresó el Chelito para lograrlo. A los 83' puso el 2 a 0 tras un habilitación de Ferrari. Y a los 86' otra vez apareció en escena y, tras recibir un centro de Lalo Pérez, de tijera estampó el 3-0 final. Ganó Córdoba, el Gabino se vistió de fiesta y los charrúas sueñan. De la mano del Chelito.



Cuffaro Russo: "Ganamos bien"



"Creamos muchas situaciones en el primer tiempo para golear y recién en el complemento con los goles del Chelito Delgado terminamos de liquidar el pleito. Ganamos bien y estamos en la lucha para poder ganar el título de la divisional", dijo el entrenador Ariel Cuffaro Russo tras la importante victoria ante Ituzaingó. Y añadió: "Se vienen trece finales y estamos preparados para dar pelea".



Renzo festejó



Renzo Funes tuvo una gran noche y el plantel lo agasajó en el final con una torta por sus 30 años. El volante viene de una semana difícil tras sufrir el martes la pérdida de su abuelo Pablo Mansilla.



