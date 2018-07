El entrenador de Newell's Omar De Felippe rescató "la personalidad que por momentos tuvo para jugar el equipo" aunque también se mostró autocrítico y dijo que "no estuvimos finos".

En diálogo con la prensa al término del empate 2 a 2 con Unión en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Santa Fe , De Felipe señaló que "no estamos finos como quisiéramos. En siete minutos perdíamos 2 a 0 y eso no nos puede pasar. Desde que estoy eso sucede y es algo que tenemos que atacar desde ahora porque en otro partido no sé si ante otro rival vamos a tener la posibilidad de empatar".

Sobre si la pelota parada seguía siendo un problema para el equipo, el DT respondió que "eso tiene que ver con la facilidad de cada uno. No tenemos un equipo de talla alta tampoco. Es algo que tenemos que corregir también".

Acerca de la inclusión de varios juveniles en el equipo dijo que "nos viene bien para ver jugadores del club, cómo reaccionan y si los podemos tener en cuenta o si tenemos que seguir probándolos".



Sobre la actuación de Lisandro Cabrera, autor del primer gol leproso, señaló que "lo vi bien y estoy contento con él. Lo veníamos mirando, queríamos darle la oportunidad de que juegue y darle más confianza. Queríamos que empiece a trabajar con nosotros, que se empiece a soltar".





Sobre la falta de los refuerzos que había solicitado De Felippe indicó que "no es un proceso fácil el de los refuerzos. Estamos haciendo gestiones de ambas partes pero por distintas cuestiones no se han podido formalizar. No es fácil con la economía que tenemos. Algunos son complicados de traer"

Acerca de cuáles eran los aspectos positivos que rescataba de la actuación del equipo indicó que "por momentos, cuando tuvo la pelota, tuvo personalidad para jugar. Y eso es lo que me gusta del equipo".

De todos modos, volvió a su aspecto autocrítico al señalar que "no podemos tener las distracciones como las que tenemos y no podemos tener desesperación cuando vamos perdiendo. Trabajamos de una manera, tenemos una idea de cómo jugar. Entonces, que un resultado no nos lleve a hacer cualquier cosa. En un momento del partido queríamos entrar por el medio y era muy complicado. Todas las pelotas que perdíamos, el rival nos atacaba. Pensar tiene que ver con eso, no vayas a chocar cien veces contra la pared porque no sacamos ningún rédito".