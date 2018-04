El entrenador de Newell's Old Boys, Omar De Felippe, no confirmó el equipo que el sábado recibirá a Independiente aunque admitió que es difícil que juegue Luis Leal entre los once titulares.

El técnico recordó su paso por Avellaneda. "Es un lindo partido, es otro Independiente gracias a Dios, me tocó estar en un momento difícil del club y soy un agradecido, como hoy lo hago por estar en Newell's".

"Va a ser un partido complicado, vimos el partido con Defensa, sabemos que tiene buenas individualidades, y un equipo que funciona bien, tenemos confianza en los chicos, estamos creciendo de a poco y esperemos que los que entren lo hagan bien el equipo estará entre mañana y el sábado, parecido al de siempre", agregó.





Respecto al rival puntualizó que es distinto a Boca. "Hay que mejorar. Independiente es un equipo que tiene un ataque directo e importante, hay que ser inteligentes para atacar y no quedar mal parados, porque te lastiman", alertó.

Consultado acerca de si ya planifica el receso, la pretemporada, los jugadores que podría pedir, dijo que "lo vamos haciendo semana a semana el seguimiento, vemos a todos los muchachos, siempre que termina un campeonato hay movimiento en el mercado y estamos hablando con la gente de inferiores", dijo.

Conferencia de De Felippe antes de jugar con Independiente



Pero aclaró que el enfoque es en el presente. "Estos puntos que se juegan hoy sirven mucho, son muy importantes, hay que sumar de a tres, y aunque parezca que no se juega por nada, se juega por mucho, no pensamos en otra cosa que en el partido del sábado".

Además remarcó los puntos altos en la Bombonera. "Cuando tuvimos la pelota fuimos importante, me interesa el funcionamiento, que el que juegue tenga claro lo que tiene que hacer, y que ese control de pelota pueda terminar en opciones de gol, que es lo que nos falta".

Respecto al delantero portugués expresó que "está mejor, viene trabajando, evolucionando en sus trabajos, si está muy justo no lo vamos a arriesgar, cuando esté al 100 por ciento será parte del plantel que vaya a jugar, eso hace que se le abra la puerta a un compañero que tiene que aprovechar su momento".

También habló de Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue. "Braian es un chico que me gusta mucho, tiene muchas condiciones para ser más simple y ordenado, no queremos que se quede pegado a la línea, tiene que participar más del juego. Encontramos eso en Cacciabue, habilidoso, desequilibrante y mantiene un orden, y acompaña bien".

Por último valoró que se juegue con público visitante. "Ojalá que mejoremos por sociedad y que siempre haya local y visitante, que la gente de Newell's pueda viajar. Nos pasó en Brasil que la gente apoyó al equipo los 90 minutos, los brasileños miraban con ojos raros. Nos gusta que haya visitantes, si es en paz, es bárbaro".