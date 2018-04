El director de Seguridad Deportiva del gobierno provincial, Diego Maio, brindó más precisiones sobre el regreso del público visitante a una cancha de primera división en Rosario. Será en el partido que disputarán Newell's Old Boys e Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa. En ese sentido, afirmó que 530 efectivos de la policía provincial participarán en lo que será el operativo de seguridad, "un 20 por ciento más de personal de los que suelen participar cuando no hay visitantes", expresó Maio.

El funcionario ratificó que la hinchada del "Rojo" de avellaneda ocupará la tribunal popular Norte, es decir la que está de espalda al Palomar del parque Independiente, y que se pondrán a la venta cuatro mil localidades.









"Siempre dijimos que si no había hinchadas visitantes era porque los clubes no se ponían de acuerdo", expresó Maio a La Ocho. "En esta oportunidad sí lo hicieron. Hubo un pedido concreto de Independiente. Eso se trasladó por parte de la dirigencia de Newell's a nosotros, e inmediatamente dijimos lo mismo de siempre: si se ponen de acuerdo los clubes, si aceptan los operativos de seguridad y se coordina el tema de la venta de entradas para visitantes para que no haya ningún tipo de inconvenientes, el Ministerio de Seguridad no pone ningún obstáculo para que no haya visitantes".

Maio dijo que los visitantes ingresarán por la Puerta 8 a la tribuna popular norte, por la zona de Pueyrredón y Pellegrini. "Le pedimos al hincha de Newell's que trate de evitar ese sector a fin de evitar conflictos innecesarios. El hincha local tendrá que tomar por otro camino e ir con paciencia. El que está acostumbrado a ir a la popular norte, le pedimos que vaya a la sur o alguna de las ofertas que pasó NOB para las planteas".

"Le pedimos al público local que vaya temprano, que ingrese y salga con paciencia. Recordamos que primero sale la visita. Hay un tiempo de 20 minutos para que salgan los visitantes":