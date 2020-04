D'Amico: "Sólo con los ingresos de televisión no alcanza"

Newell’s ve con optimismo el pago de los ingresos de TV de parte de una de las cadenas televisivas en este mes de abril que no se está jugando al fútbol profesional. Pero desde el Parque aclaran que la situación económica por la pandemia no deja de ser preocupante. “El pago del mes de abril está asegurado por Turner y no tengo información sobre mayo. Si se que Turner, que le corresponde pagar un parte de la cuota de derechos, ya dio el okey y el apoyo a esta situación de emergencia para que se siga pagado”, le confió ayer el vice leproso Cristian D’Amico a Ovación.

D’Amico aclaró que “la realidad es que la televisión es un ingreso muy importante, pero en el caso de Newell’s representa un 35 por ciento de los ingresos. Los otros porcentajes de recursos que necesita el club para estar día a día funcionando como correctamente son la cuota de socios, la recaudación, los abonos, la venta de indumentaria y los sponsoreos. Con la TV sola no tenemos asegurada las necesidades económicas del club. Y el tema es que el resto de los ingresos, en su mayoría, no entran por la crisis. Por ejemplo, al no haber partidos se complica el pago de las cuotas. Por eso, de confirmarse esta noticia del pago, es un gran avance para hacer frente a los sueldos de abril, aunque no sea suficiente. La TV es importante pero esta lejos de ser el ciento por ciento de los ingresos. Por lo que la situación no deja de ser preocupante”.

Para Newell’s, los ingresos de TV tienen la retención del quince por ciento que queda en la Justicia, por lo que los rojinegros reciben aproximadamente más de 10 millones de pesos por mes en total por los derechos televisivos. Vale aclarar que si ahora abona sólo Turner serían entre 4 y 5 millones de pesos.