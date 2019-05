No hay margen de duda para sostener que el tema del entrenador es la prioridad en Newell's. La dirigencia tiene que cerrar el reemplazante de Héctor Bidoglio como para comenzar a armar el próximo equipo para la temporada 2019-2020, donde pondrá en juego la permanencia en primera. Toda la atención está centrada primero en el DT, cuyo candidato principal es nada menos que Gabriel Heinze. Por eso sobre esta situación y otros puntos concernientes a la vida institucional leprosa habló el vicepresidente Cristian D'Amico. "La llegada de Heinze depende de muchos factores. Y la gente que está afuera ve a Newell's como un caos", indicó el directivo después de sostener que "no hubo ningún contacto con él, aunque respeto la información del diario de hoy (por ayer)".

También el vicepresidente reconoció que "Heinze es el técnico que tiene el mayor consenso. Coincidimos que sería el DT ideal para este momento", más allá de resaltar que por el momento no hubo una charla oficial porque el Gringo es entrenador de Vélez y es lo lógico que esto sea así.

A lo largo de la entrevista que brindó en el programa "La banda futbolera" (FM 107.5), D'Amico resaltó que "el próximo mercado de pases estará a cargo del DT y por eso dependemos del fideicomiso y de alguna venta".

A la vez, admitió que los dirigentes "hemos cometido muchos errores y nos hacemos cargo. Pero no todo es color de rosa y este proceso de ordenamiento financiero había que hacerlo si o sí". Y dentro de esos "errores" aceptó que la mayoría estuvieron ligados a la llegada de jugadores que no le aportaron nada a la entidad. "Los jugadores paraguayos vinieron sin cargo y con sueldos baratos. Lamentablemente no se pudieron adaptar" y ratificó una información brindada por Ovación días atrás sobre la idea de acordar la salida de Ribair Rodríguez, cuyo préstamo vence a fin de año. "Peratta está negociando con Ribair para llegar a un acuerdo y rescindir el contrato con la institución".

Finalmente, sostuvo que "los dirigentes aportamos (dinero) y yo lo he hecho. No firmé una garantía para cobrarlo. Todavía no lo recuperé".

Fideicomiso

El Banco Municipal aceptó ayer la administración del fideicomiso que fue propuesto por la oposición tiempo atrás y ahora sólo falta que la CD se junte y apruebe su constitución. Obviamente, esto sería un trámite, ya que la dirigencia está de acuerdo en que llegue ayuda económica externa.