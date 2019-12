Damiani: "Me entusiasmó el proyecto del club para el fútbol infantil"

Raúl Damiani regresó a Newell’s. El ex ayudante de campo de Juan Pablo Vojvoda en la reserva y en el interinato en primera del club del Parque, fue designado coordinador del fútbol infantil en reemplazo de Ariel Cozzoni, que asumió como concejal de Rosario. Damiani dijo que le “entusiasmó” la chance de trabajar en el proyecto que lleva adelante el club y habló de lo importante que será la apertura de un espacio para sumar más chicos, de las categorías 2008 a 2014, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, que se agrega al de la Escuela de Malvinas (Zeballos 3185), y de la inclusión del fútbol femenino infantil.

¿Qué es lo que te motivó para volver a Newell’s?

Que se trata de una linda responsabilidad. La tomo con gusto y muchas ganas de hacer las cosas bien.

¿Cómo surgió? ¿Estabas esperando algo así?

No lo esperaba. Fue un llamado de Sebastián Peratta (director deportivo del club). Tuvimos una charla y me contó el proyecto de Newell’s para el fútbol infantil. La verdad es que me entusiasmó. Me pareció interesante. También hablé con Enrique (Borrelli, coordinador de inferiores). Espero estar a la altura.

Estuviste en reserva y en primera, ¿qué te llevó a inclinarte ahora por los chicos?

Este es el primer eslabón de la cadena. Es algo totalmente distinto. Estuve haciendo esa labor en el club de mi ciudad (Centro Cosmopolita de Roldán) y me gustó. Más allá de la responsabilidad que significa Newell’s, espero realizarlo de la mejor manera.

¿Hay algún toque propio que pensás inyectarle al trabajo?

El proyecto es de Newell’s y quien está a cargo es Enrique (Borrelli). Obviamente que tendremos la libertad de darle nuestro toque. A mí me gusta que los entrenamientos sean ordenados. Nada del otro mundo. Espero darle al club seriedad y trabajo.

¿Cómo se les da respuestas a tantos hinchas de Newell’s que quieren llevar a sus hijos a jugar al fútbol al club?

Para eso está pensada la apertura del nuevo espacio en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Es un crecimiento y algo que se necesitaba. Malvinas es un ícono en la estructura de Newell’s, pero el espacio queda chico para la cantidad de niños que concurren allí, que son unos 800. Con el nuevo espacio, en el que trabajaremos en las canchas de césped sintético, se les da más posibilidades a aquellos chicos que quieran formar parte de este club. Es difícil calcular con cuántos más vamos a trabajar. Es que además también comenzaremos con el fútbol infantil femenino. Virgina Salera (coordinadora del fútbol femenino) será quien estará a cargo. La idea es hacer un trabajo en simultáneo con Malvinas.

Comienza el año, ¿se les da cabida a todos los que se acercan?

La idea es que todos tengan la posibilidad de hacerlo. A partir de las capacidades del niño, hay una parte competitiva y otra recreativa y social, que es lo que también se busca para que los chicos que quieran estar en Newell’s puedan jugar, divertirse y formarse. Nuestro trabajo consiste en que los entrenamientos sean divertidos, pero lógicamente que sirvan para que también vayan aprendiendo y trabajando cada fundamento del fútbol.

Debe ser difícil cuando el chico llega a los 12 años y tienen la ilusión de seguir entrenando con los juveniles en Bella Vista y no lo consigue.

Nos ocuparemos también de esa transición. Esperamos que esté más organizada, más trabajada. Si bien existe ese paso del fútbol infantil al juvenil competitivo, también está pensado en seguir dándoles la posibilidad a los chicos para que puedan estar dentro de una estructura juvenil de carácter social. Trataremos de implementar eso con el tiempo.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El desafío es que podamos plasmar todo lo que pensamos y que el orden en el día a día sea como uno piensa. Sabemos que no será fácil.

¿A qué te referís con el orden?

Al orden en todos los ámbitos. Que los papás entiendan que tienen que comportarse. No lo digo específicamente por Newell’s. En el fútbol infantil en general, el comportamiento de los padres es un problema difícil y común. Me refiero al orden en todas esa pequeñas cosas que hacen al fútbol infantil.