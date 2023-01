Dakar. otro gran día argentino, con Benavidez a 13 segundos y triunfos de Andújar y González Ferioli

Kevin Benavídez aún no ganó una etapa pero su regularidad lo puso a 13 segundos de la cima en la general del Dakar.

El Dakar dobló la curva de su primera mitad y con muy buenas noticias para los pilotos argentinos. Es que el campeón 2021 en motos, Kevin Benavidez, quedó a sólo 13 segundos de la punta, mientras que el otro monarca de ese año en quads, Manuel Andújar , obtuvo su segundo parcial y sueña con darle pelea al francés Alexandre Giroud. En tanto, el cordobés Jeremías González Ferioli ganó por primera vez en el rally más duro del mundo, lo hizo en SSV y quedó 5º en la general. Mientras, el sanlorencino Alejandro Fantoni llegó 10º de nuevo en cuatriciclos pese a llegar a la meta en llanta y sueña con ver la bandera a cuadros. En autos ya no hay casi discusión y Nasser Al-Attiyah se encamina a su quinta victoria tras los 823 kilómetros entre Al Duwadimi y Riyadh de este domingo.

Benavidez (KTM) no viene haciendo un Dakar brillante , prácticamente no estuvo en condiciones nunca de ganar una etapa pero su enorme regularidad lo viene premiando. De hecho, fue 10º en la etapa de madia maratón, acortada por las condiciones meteorológicas, pero terminó adelante del aún líder de la general, el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) y de su compañero, el australiano Toby Price, 17º este domingo y al que desalojó del segundo lugar general. El salteño lo comparte con el otro estadounidense que corre con una KTm privada, Mason Klein, 3º en la etapa, ambos a 13 segundos de Howes, por lo que la lucha está más abierta que nunca.

Mientras que en quads, y tras penar con problemas mecánicos en las primeras etapas, Manuel Andújar reaccionó y con la de este domingo ganó dos etapas. No le sirvió mucho para acortar distancias con Giroud, que lo escoltó, pero al menos llegó al segundo puesto de la general, claro que a 1 hora 41 minutos del francés y desplazando a Francisco Moreno, que tuvo inconvenientes y fue 8º en la etapa, y al cordobés que corre con bandera estadounidense, Pablo Copetti, que inclusive desplazó al mendocino del tercer lugar para dejarlo cuarto.

Fl8lVbHWIAEXodX.jpg Segunda etapa ganada por Manuel Andújar, que espera que Giroud se caiga para dar pelea en cuatri.

En esta categoría, el piloto de San Lorenzo Alejandro Fantoni volvió a sortear todos los obstáculos para arribar 10º y mantenerse en esa posición en la general. En el camino otra vez le tocó llegar con las gomas traseras en llanta, arrastrándolas por más de 150 kilómetros. Primero venía con un gran ritmo sobre las piedras, luego entró en un sector de arenas en un valle y luego vinieron las penurias con las pinchaduras. Rompió en el kilómetro 140 una goma y a los 200 la otra, ambos con tajos enormes que le hicieron imposible repararlas. Pero aún faltando 140 kilómetros, decidió seguir como sea y pudo coronar la meta sorteando dunas, piedras y demás. Por supuesto, así hizo el enlace hasta el campamento, a paso lento.

Fantoni no quedó conforme porque esta vez sintió que estaba en el ritmo de la punta y pudo hacer una mejor etapa. Y además aún no le encontraron la vuelta al porqué tantas pinchaduras cuando no le pasó tanto al resto. En el día de descanso en Riyadh tratarán de averiguarlo con el equipo Drag'on.

Y en el domingo fue noticia los pilotos argentinos del SSV, los ligeros de serie que dejaron a González Ferioli en lo más alto. Fue el primer triunfo dakariano para este cordobés que había deslumbrado en cuatri debutando en los rallys disputados en Argentina con 17 años. Ahora se pasó a este tipo de vehículos, en el que no pudo correr en 2022 porque al llegar a Arabia Saudita le dio positivo un test de Covid. Con su victoria además quedó 5º en la general, a 42 minutos del lituano Rokas Baciuska, 12º en la etapa. El Pato Silva finalizó 23º el especial y está 18º en la general.

Fl9lo12XkAEVMfT.jpg En 2022 se bajó por Covid y ahora el cordobés González Ferioli ganó por primera vez en SSV. Está 5º en la general.

Y en autos, la categoría reina, ya todo parece definido pese al arrojo de Sebastian Loeb para recuperar terreno, ganando la 8ª etapa. El francés fue escoltado por Nasser Al-Attiyah, que se encamina hacia su nueva victoria en el Dakar al caerse sus principales rivales, en especial los dos de Audi. En ese sentido, el más ganador del Dakar, Stephane Peterhansel, dijo que en el accidente que lo sacó de la carrera en la 6ª etapa no se acuerda nada de 5 minutos antes del accidente.

Monsiuer Dakar admitió que venían arriesgando para acortar la distancia con el qatarí justo cuando a Audi le habían dado 13 CV extras de fuerza, que se comió una duna cortada y voló 360º grados, para terminar consciente pero aturdido y con el pie derecho clavado en el acelerador, por lo que su acompañante, Edouard Boulanger, tuvo la lucidez de cortar el motor pese a tener una vértebra quebrada, de la que será operado en Munich.

Además, como su compañero Carlos Sainz le seguía la huella también se accidentó en el mismo lugar, pero en este caso rompiendo toda la suspensión, por lo que los dos Audi quedaron sin chances, uno abandonando y el otro en carrera pero sin posibilidades aunque este domingo fue 3º en la etapa y por una penalización, sino el español hubiera ganado. En autos el mejor argentino quedó Juan Cruz Yacopini, en el 10º lugar.