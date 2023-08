Cuffaro Russo confirmó el once para recibir a Puerto Nuevo

El técnico Ariel Cuffaro Russo no anduvo con vueltas y después de la práctica matutina confirmó el once de Central Córdoba con el regreso de Gerardo Pérez en la defensa para recibir a Puerto Nuevo, este domingo a partir de las 15.30 en el marco de la 32ª fecha de la Primera C. Por su parte Lucas Bracco, quien cumplió una fecha de suspensión estará entre los 18 convocados.