Cristian Fabbiani: "Hay que sumar, de esta situación se sale con el corazón" "No me voy contento", admitió el Ogro Fabbiani tras la igualdad de Newell's ante Belgrano, pero valoró el sacrificio del equipo Por Hernán Cabrera 10 de marzo 2025 · 01:14hs

Gentileza: Marcelo Bustamante Cristian Fabbiani volvió al Coloso del Parque después de 17 años, esta vez como entrenador del Rojinegro.

En su regreso al Coloso del Parque, esta vez como entrenador, Cristian Fabbiani fue autocrítico al referirse a la igualdad de Newell's ante Belgrano. “No me voy contento por el resultado. De local tenemos que hacer la diferencia. De a poco el equipo va logrando cosas que en el pasado no se podían mejorar. Creamos muchas situaciones y ellos dos nada más. En el segundo tiempo se jugaron cinco minutos”.

El Ogro se refirió a la función que está cumpliendo Ever Banega en el equipo. “Para mí Banega es el distinto, hay que rodearlo y entenderlo. Tiene otra capacidad. Había trabajado algo que no salió en la semana, lo reconozco. El cambio de Ever es por una molestia en el cuádricep y no quería quedar mal parado en la contra. Ahora tenemos una semana larga y vamos a enfrentar al mejor DT del fútbol argentino”, aseveró Fabbiani en referencia a Eduardo Domínguez, el conductor de Estudiantes al que enfrentará el sábado.

“Nos tenemos que empezar a hacernos fuertes acá porque vamos a una cancha brava. Hoy el equipo respondió, erramos mucho, te da confianza no perder y que no te hagan goles. No es fácil estar en esta situación y la gente sacó ese plus”. afirmó el DT rojinegro.

Fabbiani valoró el sacrificio de los jugadores Fabbiani ponderó el sacrificio que están realizando sus jugadores. “Tenemos que entrenar así hasta diciembre. Estamos mejorando desde lo físico pero falta más. Me quedo tranquilo porque los jugadores dejan la vida en los entrenamientos. Les dije que teníamos que presionar, tenemos que seguir creciendo. No tenemos que perder y hay que sumar. Newell’s no está acostumbrado a pelear por esto. De esta situación se sale con el corazón. Me sentí cerca del triunfo pero empatamos. Necesito refuerzos, hay muchos chicos del club pero no los quiero exponer”, aseveró el DT. El técnico aclaró que jugó con línea de 5 En la rueda de prensa aclaró el dibujo táctico que viene utilizando. “Jugué con línea de 5, no de 3. Ellos cambiaron las formas de juego y cuando corregimos no nos llegaron más. Tanto Cuesta, como Lollo y Salcedo necesitan jugar”, expresó. Por último Fabbiani dejó unas palabras para Keylor Navas, la figura.“Jugó en el Real Madrid y tiene una humildad enorme. Me sorprendió. Ojalá que lo llamen de la selección. Hay que cuidarlo”. Mateo Silvetti: "Merecimos la victoria" En tanto, Mateo Silvetti, figura en Tucumán que no pudo repetir en el Coloso, expresó que “se notó el cambio de la llegada de Cristian Fabbiani. El equipo cambió de imagen pese a la derrota ante Barracas Central y en los otros dos partidos fuimos mejores. Se ganó en Tucumán jugando muy bien y nos trajimos tres puntos importantes. Y ante Belgrano con el empuje de la gente nos merecimos la victoria. Este es el camino”, sostuvo el delantero, quien cumplió un discreto partido.