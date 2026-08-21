Tres películas para ver en Bafici Rosario: cine político recuperado, los Redondos y Malvinas

La 22ª edición de la muestra itinerante de cine independiente está en marcha en la ciudad: tres propuestas sobre memoria nacional para el fin de semana

Del jueves 20 de agosto y hasta el domingo 23, Rosario es sede del Bafici Itinerante. En cuatro salas de la ciudad, se podrá ver una selección de más cuarenta películas que fueron parte en 2026 del reconocido festival internacional de Buenos Aires.

La programación completa, integrada por largometrajes y cortometrajes, se puede consultar en las redes del evento. Entre la diversidad de la propuesta, tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana, vinculadas por su relación directa con la construcción de la memoria nacional.

En 2019, durante una reforma edilicia en la Ciudad Universitaria de Córdoba, aparecieron decenas de latas de fílmico, con material realizado por estudiantes de la Escuela de Cine entre 1964 y los primeros años de la dictadura, cuando la institución fue intervenida. Filmaciones que se creían perdidas, desaparecidas por el terrorismo de estado como muchos de sus realizadores.

Santiago Sein, director del Centro de Documentación Audiovisual de la UNC, trabajó desde entonces junto a un equipo en la restauración de esos materiales, que durante años habían permanecido sin ninguna medida de conservación. Mucho de lo que encontraron ya no era recuperable. Entre los rollos, mezclados y a veces escondidos en cortos de ficción, aparecieron registros documentales con manifestaciones populares y escenas de represión de los años 70. Detrás de esas escenas, aparecieron los personajes que terminaron guiando la película: dos estudiantes franceses (Pierre Vigier y Gerard Guillemot) y un sonidista argentino (Rudy Wratny).

De esa manera, “Para hacer una película solo hace falta un arma” narra la historia del hallazgo pero también la de esos jóvenes realizadores a través de su propia obra, tomándose la licencia poética de construir sobre eso un relato basado en testimonios, anécdotas, situaciones, y documentos de la época.

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Poner a circular este archivo a través de una película abrió un mundo de nuevos descubrimientos. En diálogo con La Capital, Sein contó que a partir de las proyecciones aparecieron nuevos materiales, nuevas pistas de más rollos enterrados o escondidos, nuevas historias que van llenando los silencios que creó la dictadura. “Todo el tiempo hay historias nuevas. Es como si ese hallazgo nunca se terminara”, aseguró el realizador.

“Es mágico cuando de pronto estás viendo una película que sabés que hace 50 años que no se veía. Pero cuando apareció el material de cine político para mí fue como un shock, porque había cosas de las que no había escuchado nunca. Cuando vimos las imágenes de la semana del 25 de mayo de 1973, rápidamente entendimos que no era un material de noticiero, sino que estaba filmado por gente que tenía mucha confianza con los protagonistas”, afirmó Sein.

El filme pone de manifiesto la importancia central que tiene el archivo audiovisual para la memoria nacional. Por acción directa, como en el caso de los materiales deliberadamente destruidos por gobiernos autoritarios, como por omisión, a través de la ausencia histórica de políticas públicas de conservación, gran parte de la historia del cine y la televisión argentina se ha perdido. “Y se sigue perdiendo todos los días. Es un problema gravísimo y muy actual”, subrayó el director.

Los Redondos inéditos

- “El infierno está encantador: Gulp. 1985” se proyecta el domingo 23/8, a las 20.30, en el Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

En el día en que se cumplen exactamente 41 años del lanzamiento de “Gulp!”, el disco debut de Los Redondos, se exhibe en Rosario el documental que reconstruye la noche en que la banda presentó ese álbum en Cemento. Esta película también surgió a partir de un archivo recuperado. Durante el proceso de realización de su anterior filme, un documental sobre Cemento, el realizador Lisandro Carcavallo dio con la joya.

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“A cada entrevistado que fuimos conociendo del ambiente le pedíamos si tenían algo de archivo para aportar a la película y en un momento determinado Katia (Alemann) aparece con una serie de cassettes en diferentes formatos, VHS, Betamax. Cuando digitalizamos esos cassettes, que no estaban nomenclados y ni catalogados, aparece este show de Los Redondos. En la peli de Cemento incluimos un temita, un fragmento y siempre nos había quedado el resto del material”, contó el director en diálogo con La Capital.

“Creo que es muy interesante descubrir a Los Redondos mucho antes de la masividad. Esos Redondos que tocaban para 500 personas, en un Cemento que no estaba colmado. Eso es bellísimo de apreciar, porque es la presentación de nada más ni nada menos que el primer disco de tal vez la banda más emblemática en nuestra cultura”, agregó.

Además del archivo del recital (que no está completo en video pero sí en audio), el documental se construye a partir de entrevistas realizadas para la ocasión, pero también de otros archivos inéditos, como una entrevista “que el Indio, Sky, la Negra Poli y Rocambole le dan a Tom Lupo y a Rubén Darío Vega en ‘Submarino Amarillo’”.

Poco después del estreno mundial del documental en el Bafici, la muerte del Indio Solari dejó una sensación de orfandad no sólo en el rock nacional sino en el pueblo argentino. ”Creo que también es un homenaje, con todo el respeto y el amor del mundo, a una obra de la que él fue pieza fundamental”, apuntó Carcavallo.



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“Esta peli fue pensada desde el momento cero como un proyecto independiente, autogestivo, que queríamos realizar para que se vea siempre que sea posible de forma gratuita, abierta al público. Creemos que el archivo es parte de todos, que no tenía sentido que quede guardado en mi computadora o en un disco rígido. Finalmente hoy se puede visualizar y creemos que eso es sin duda lo más importante, mantener vivo el legado y construir memoria; no para vivir de un pasado desde la nostalgia ni nada parecido, sino como construcción”, cerró el realizador.

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Malvinas desde Malvinas

- “Los Vencedores” se proyecta el sábado 22/8, a las 20.30, en el Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Un director argentino, Pablo Aparo, viaja a Malvinas para explorar las huellas de la guerra del 82. Lo que empieza como un retrato del conflicto se transforma en una inesperada historia de amistad con el enemigo. La película tuvo su estreno mundial en Bafici, y está girando por distintos festivales del mundo. En el ínterin, el Mundial, el triunfo ante Inglaterra y la bandera que mostraron los jugadores reavivó las pasiones por la soberanía de las islas.

Tal como el título lo indica, el documental de Aparo le pone el micrófono a los vencedores, los habitantes británicos de las islas. Pero lo hace con genuina curiosidad de conocer su comprensión de la historia y del presente, con todas sus complejidades. Es así que conoce a Matthew, un personaje hosco y un tanto ermitaño que parece haber nacido para protagonizar una película, y que sin dudas se convierte en su motor emocional.