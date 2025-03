Con los mismos sueños y diferentes realidades arranca el Regional del Litoral Copa Banco Macro

A diferencia de otros años, en esta temporada el certamen se jugará en forma intercalada con el Torneo del Interior , certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby. Vale repasar que el Top 9 disputará 18 fechas en su primera fase y tendrá como animadores, además del verdiblanco de Fisherton, a Gimnasia y Esgrima, Duendes, Old Resian y el ascendido Jockey Club de Venado Tuerto, representantes de la Unión de Rugby de Rosario; Crai y Santa Fe Rugby, de la Unión Santafesina y Estudiantes y Rowing, de la Unión Entrerriana.

El único encuentro que se disputará en nuestra ciudad, será el que sostendrán Old Resian y Santa Fe Rugby en el Grantfield, con el arbitraje del santafesino Fabián Prats. Para el tricolor rosarino no será un partido más ya que marcará el final de la carrera de Manuel Rodríguez, un “Líder dentro y fuera de la cancha, Manu fue una pieza fundamental en el equipo campeón del TRL 2019 y nos representó en seleccionados provinciales y nacionales”, como destacó Old Resian en su Instragram oficial.

Gimnasia y Esgrima, en tanto, visitará a Estudiantes, partido que tendrá como árbitro a Facundo Gorla y se disputará en cancha de Tilcara, ya que el albinegro tiene su campo de juego suspendido.

En el restante encuentro, Paraná Rowing recibirá en su sede El Yarará, a Crai, con el arbitraje del rosarino Damián Schneider.

Duendes tiene fecha libre.

Segunda división del Regional

En tanto, el torneo de Segunda División que también comienza hoy, tendrá la misma cantidad de fechas que el nivel superior y tendrá como animadores al descendido Universitario de Rosario, Tilcara, Círculo Rafaelino, Provincial, Logaritmo, Los Caranchos, más el ascendido Universitario de Santa Fe, Alma Juniors y el también ascendido Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Según el programa de encuentros los cruces son los siguientes: Alma Juniors v. Provincial (Fernando Sánchez), Los Caranchos v. Círculo Rafaelino (Juan Vega), Universitario (Santa Fe) v. Tilcara (Joaquín Zapata) y Gimnasia y Esgrima Pergamino v. Universitario (Lucas Palacios). Logaritmo tiene fecha libre.