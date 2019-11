Con cautela, Cacciabue le apunta al bichito

Newell’s jugará hoy, a las 10, un amistoso ante Tiro Federal, en el predio de Bella Vista, en el que el DT Frank Darío Kudelka les dará rodaje a los futbolistas que actuaron pocos minutos o no jugaron en el triunfo del domingo 2 a 0 ante Defensa y Justicia en el Coloso. El ensayo está relacionado con el parate que habrá el fin de semana por la fecha Fifa, ya que los rojinegros volverán a jugar oficialmente recién el próximo lunes 25 de noviembre, a las 21.10, visitando a Argentinos en La Paternal, por la décimocuarta fecha de la Superliga. Hay que decir que el volante Jerónimo Cacciabue, que se recupera de un desgarro, no formará parte del amistoso de hoy, pero tiene grandes chances de reaparecer, si no surge ningún contratiempo, ya sea entre los once o bien desde el banco de suplentes ante el bicho.

Kudelka suele armar amistosos ante rivales de otra categoría para que sus jugadores no pierdan rodaje y su intención es que los futbolistas que tienen menos minutos estén afilados para cuando les toque ingresar. Por ello esta vez el adversario elegido es Tiro Federal y el ensayo se jugará en el predio Jorge Bernardo Griffa.

En el parate la principal atención en el mundo leproso está focalizada en el reemplazante del suspendido Julián Fernández (llegó a la quinta amarilla) y allí hay varios candidatos a ocupar la plaza. Porque se ubican Braian Rivero, Aníbal Moreno y Denis Rodríguez. Pero el preferido de Kudelka es Cacciabue y por ello la intención es seguir su evolución en las próximas dos semanas para ver si puede ser de la partida o bien integrar un lugar en el banco de suplentes ante el bicho en La Paternal.

Cacciabue tuvo un desgarro en el bíceps femoral izquierdo en el cotejo ante Boca y luego se resintió en plena rehabilitación, lo que le impidió estar presente ante Banfield, Patronato, Gimnasia, Talleres y Defensa y Justicia. Por ello será llevado con suma cautela, pero si responde a la exigencia su lugar en la consideración de Kudelka es el mejor y reaparecería ante Argentinos.