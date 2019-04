Como Panchito por su casa

No es común que un futbolista que no fue nunca a un banco de suplentes de primera tenga la posibilidad de debutar siendo titular. Francisco González está a un paso de concretarlo. Héctor Bidoglio confía en el extremo que recién cumplió los 18 años y hay enormes chances de que lo incluya desde el inicio en la revancha contra Gimnasia. El futbolista cordobés reemplazaría en la banda derecha a Luis Leal, que por características no lo favorece jugar sobre el costado y fue en ese sector donde cumplió un flojo papel en la victoria sobre el Lobo por 1 a 0 en la ida de los 16avos de final de la Copa de la Superliga.

"Es un extremo que juega por derecha o izquierda. Pese a ser zurdo, jugó mucho por derecha, porque se acomoda bien por ese lado. Es rápido, habilidoso, tiene buen pie. Técnicamente es muy bueno". La descripción de Panchito es de Bidoglio, quien lo tuvo en la reserva antes de asumir en la conducción de la primera. Además fue su entrenador en la 9ª de AFA, categoría 2001, que se coronó campeona. El cordobés, nacido en la localidad de Ordóñez, fue subido por el DT a la primera los días previos al enfrentamiento contra River (2-4) del 2 de marzo pasado. Concentró para ese partido por primera vez, pero después quedó afuera de los 18, por lo que no fue ni al banco.

González, que el 6 de abril pasado cumplió los 18 años, hace algunas semanas entrena con el seleccionado Sub 20 junto a Aníbal Moreno y Juan Pablo Freytes. Anteriormente ya había sido convocado. Ahora está a punto de cumplir el sueño de todo futbolista: debutar en primera. Bidoglio lo vio bien en las prácticas que realizó con el plantel rojinegro y considera que se merece una posibilidad.

Newell's no tiene sorpresa por los costados y González quizás sea una opción, si es que logra demostrar las aptitudes de las que habló Bidoglio. Habrá que tenerle mucha paciencia. "Es habilidoso y rápido. Tira buenos centros", dijo el entrenador. El coordinador de inferiores, Enrique Borrelli, agregó otros conceptos sobre Panchito y dijo que "sabe muy bien desbordar y es muy bueno en el uno contra uno".

La probable salida de Luis Leal tampoco llama la atención. Recostado sobre la raya, parece atado. En el partido disputado en La Plata tenía que recorrer grandes distancias y no es un jugador apto para desplazamientos largos. Con demasiados metros por delante para arrimarse al arco contrario, le costó pisar el área del lobo. Falló en el traslado desde atrás. En el partido de ida, en dos jugadas seguidas se desprendió de la pelota en la mitad de cancha entregándola hacia el medio con tan mala precisión que le dio la oportunidad a Gimnasia de poder iniciar contraataques.

Leal es un futbolista que sabe moverse mejor por el frente de ataque, con la virtud de hacer diagonales, más allá de que su juego fue irregular durante toda la temporada y en los últimos tiempos la mayoría de las ocasiones fue al banco. Con Alexis Rodríguez siendo el punta, el portugués fue condenado a la raya en el último partido y en esa zona no tiene influencia. Menos aún para colaborar en la marca.

A González, en cambio, "le gusta hacer toda la banda. Entiende el juego y es muy solidario con el equipo. Recorre mucho y ayuda en los repliegues defensivos", según Bidoglio. "Tiene una gran entrega", amplió Borrelli, quien a partir de lo que venía demostrando y "disposición a ser profesional" habló con Bidoglio para que lo subieran al plantel profesional.

Borrelli contó que González "es trabajador y alegre". En inferiores tuvo una interesantísima cuota de gol. Jugó 97 partidos y anotó 52 tantos. Es el 18º máximo goleador de las inferiores rojinegras. En la reserva le costó más convertir. Lleva 30 partidos y un gol.

Bidoglio le dio mayor participación a los juveniles desde que conduce al equipo y Panchito González seguramente ingresará en esa lista.

La aparición de González sería la única modificación de Bidoglio. Los once de mañana serían: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Teodoro Paredes y Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Francisco González, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Alexis Rodríguez.