Colapinto habló sobre los choques que tuvo en la Fórmula 1 y se lamentó: "Tal vez fue demasiado"

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fue notable: se convirtió en el primer piloto menor de 22 años en finalizar sus primeras cinco carreras mejorando su posición de salida y llegó a puntuar en dos ocasiones. Todo esto decantó en el interés de varias escuderías, entre las que se encuentran Alpine y Red Bull, quienes posaron sus ojos con posibilidades de sumarlo a sus filas. No obstante, las últimas presentaciones del argentino no fueron como hubiera deseado y tuvo una serie de accidentes en los que sufrió graves daños en el monoplaza, que según él fueron los primeros que protagonizó durante su trayectoria.

Justamente, el más fuerte que protagonizó fue el mencionado en los Estados Unidos. Allí se golpeó con una fuerza de 50G contra los muros durante su última vuelta rápida en la qualy. “Estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación. Estaba tratando de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente, realmente, realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado”, señaló.

“Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos. Así que quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada. Pero está en mi naturaleza también tratar de maximizar cada momento que me subo al auto. Y creo que eso fue lo que estaba buscando, tratando de poner el auto en la Q3, y no funcionó”, explicó.

Al mismo tiempo, se tuvo que retirar en la primera curva de Qatar después de quedar envuelto en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon, quien terminó impactando a Colapinto. Con un Williams al límite con las piezas, el albiceleste rompió el suelo del monoplaza en las prácticas de Abu Dhabi tras salirse de pista y pisar los pianos. Sin embargo, un problema en la unidad de potencia fue el motivo que le impidió finalizar el último de los nueve Grandes Premios pautados con Williams.

Estos problemas que sufrió en las últimas carreras, que marcaron un rendimiento completamente opuesto al de sus primeras presentaciones, no modificaron la actitud del piloto: “Es parte del proceso, parte de la experiencia, y creo que estoy muy contento con lo que hice en estas nueve carreras. El panorama general es realmente bueno cuando lo mirás. Y sí, un sueño hecho realidad desde el principio”.