Cocca ya lo prueba y se arriesga

Joaquín Laso estará en la mira durante toda la semana. Porque su habilitación aún no llegó y se está trabajando en el tema, pero fundamentalmente porque Diego Cocca dio señales más que claras respecto a la confianza que tiene sobre que los papeles estén en orden ya para este fin de semana. Por eso, y sumado al mal resultado sufrido el pasado fin de semana en Avellaneda, el técnico comenzó a moldear el equipo que el sábado visitará a Banfield. Es poco usual que ya un martes el entrenador arranque con los trabajos tácticos, pero esta vez fue la excepción. Con varios días por delante hay indicios de que las pocas variantes que habrá serán en la última línea, donde todo dependerá de lo que ocurra con Laso. Del medio hacia arriba habría un respaldo a quienes estuvieron contra el rojo, aunque con la clara posibilidad de algún retoque desde lo táctico.

A esta altura de la semana, con demasiados entrenamientos por delante, la gran duda parece estar entre Laso y Cristian González. El tema es muy sencillo: para Cocca el titular es el ex Vélez, pero para que haga su debut debe ser habilitado por la Fifa, donde ya está instalado el tema luego de que el club Atlético San Luis, a través de la Federación Mexicana, se negara a enviar los papeles que Central necesita para mandarlo a la cancha a jugar (ver aparte).

Así, entre Laso y el uruguayo González saldrá el acompañante de Diego Novaretti (vuelve por el lesionado Facundo Almada), quien regresará luego de haber cumplido una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Cocca parece convencido de que el trámite legal se solucionará en los próximos días y por eso lo utilizó ayer entre los once, en el lugar de Nicolás Colazo.

En realidad es allí donde se apreciarán los primeros movimientos, no tácticos, pero sí que tienen que ver con características y desempeños en puestos naturales. Porque Emanuel Brítez se correrá a la banda izquierda, donde Colazo no hizo pie no sólo contra Independiente, sino tampoco frente a Huracán.

¿El resto? En el primer trabajo desde lo futbolístico de la semana hubo de parte del entrenador una muestra de confianza hacia quienes se desempeñan del medio hacia adelante. Los mismos nombres que estuvieron en el Libertadores de América fueron los que formaron parte del trabajo futbolístico de ayer. Pero no todo sería igual.

Es imposible que Cocca haya quedado conforme con el rendimiento del equipo y de allí la intención, al menos a la hora de las pruebas, para ver si le puede dar una vuelta de tuerca para potenciar el rendimiento. Así, con los mismos futbolistas distribuyó las piezas de otra manera, con un formato un poco más ofensivo si se quiere. Más cerca del 4-3-3.

Zabala fue el interno por derecha, Ojeda el de la izquierda (Rinaudo el volante central) y más adelantados Rius y Gamba acompañando a Ruben. La flexibilidad de los sistemas, se sabe, está siempre a la orden del día, pero al menos Cocca destapó ya algunas cartas.

La habilitación de la discordia

La situación de Laso sigue sin resolución, lo que es un dolor de cabeza para Cocca, quien ve al defensor como el acompañante ideal de a Novaretti. La dirigencia canalla está trabajando en el tema, pero la situación es compleja, más allá del optimismo lógico. Ante la negativa de Atlético San Luis de México de enviar la habilitación (respondió de manera negativa a través de la Federación Mexicana), el tema depende ya de la Fifa, donde los canallas acudieron en los últimos días.