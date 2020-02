El técnico de Rosario Central, Diego Cocca, lamentó que "con muy poquito" Defensa y Justicia se puso en ventaja y al equipo se le hizo "cuesta arriba" el partido. "Nos cuesta revertir resultados, no es lo nuestro", sostuvo en la conferencia de prensa posterior a la derrota, y manifestó: "Lo mejor es dar vuelta la página y tener conciencia de que no podemos cometer esos errores".

"Se nos hizo cuesta arriba con el 2 a 0", aseguró el DT, y manifestó que Defensa se puso en ventaja "con muy poquito", ya que "encontró un tiro libre, un córner, en pelota parada... Es raro que nos pase eso".

Y, además, añadió: "No ligamos nada. Después del 2 a 0 tuvimos un par de chances claras también y no entraron, y entonces la cabeza juega en contra, se hizo muy difícil".

Del rival destacó que "es un equipo que juega bien, que no tiene presión. Y manejó bien el partido". Sobre Central aseveró: "A nosotros siempre nos cuesta revertir resultados, no es lo nuestro. Lo nuestro es un equipo ordenado, sólido, que cuando puede lastima y se pone en ventaja".

Subrayó que solamente se trató de "un mal partido", y remarcó: "Si hubiera sido al revés, si con un tiro libre y un córner hubiéramos estado 2 a 0, seguramente lo hubiéramos podido sostener y hubiera sido otro el planteamiento".

Diego Cocca tras la derrota canalla en Florencio Varela

"El problema fue el 2 a 0, no podemos ir 2 a 0 con tanta facilidad, no nos podemos equivocar así, y además tuvieron suerte", manifestó, y justificó los cambios al señalar: "El planteo era distinto pero con el 2 a 0 había que cambiar, había que buscar".

"Lo mejor es dar vuelta la página y tener conciencia de que no podemos cometer esos errores y sobre todo al inicio del partido", indicó Cocca tras el 0-3, y también sostuvo que las jugadas preparadas no lo sorprendieron pero asumió la responsabilidad por no haber podido contrarrestar los ataques de Defensa y Justicia: "Ya sabíamos que podían peinarla en el primer palo y cabecear en el segundo. Lo trabajamos, salió mal, el responsable soy yo".

Finalmente, el técnico canalla destacó: "Estamos trabajando, estamos tratando de encontrar un funcionamiento. Esto va a seguir pasando, va a pasar hasta encontrar la estabilidad, y para la estabilidad necesitamos tiempo".