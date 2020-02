Central perdió la línea y las oportunidades y cayó sin atenuantes ante Defensa 3 a 0

Central volvió a perder la línea, no encontró volumen de juego a lo largo de todo el partido y dejó escapar una buena chance no sólo de meterse en zona de Copa Libertadores y seguir escapando de la zona roja tras caer 3 a 0 ante Defensa y Justicia, en donde el local fue un claro dominador.

El canalla arrancó el partido metiendo una presión alta para contener a Defensa. Fue apenas un puñado de minutos. El indicio de que el canalla iba a mostrar problemas en Defensa fue un doble error de Lazo que le permitió un claro ataque al local por derecha.

Pero los de Crespo lograron hacerse de la pelota y con criterio y buena técnica se fue arrimando. Hasta que a los 6' Neri Cardozo ejecutó un tiro libre que Ledesma manoteó, la pelota pegó en el travesaño y volvió al área, donde el solitario Lucero -sin marca alguna- se tiró de palomita para mandarla al fondo del arco.

El canalla sintió el golpe pero de manera negativa. Se fue quedando, sin conseguir el balón o perdiéndolo rápidamente y Defensa aprovechaba con mejor criterio futbolístico. Los volantes canallas no encontraban las marcas y Defensa abría la cancha y los encargados de armar no daban demasiadas noticias a los solitarios Ribas y Ruben.

La reacción canalla se debió a una cuestión espasmódica. No porque haya recuperado la pelota sino porque empleaba el balón para impulsarlo hacia adelante. Así, uno de esos envíos cruzados encontró a Gamba metiendo un pase perfecto de cabeza para Ruben, que apuntó y disparó pero encontró muy bien parado al sobrio Unsain. A los 26' fue Laso el que se lo perdió metiendo un zurdazo cruzado por el segundo palo que se fue cerca del poste opuesto.

rinaudo.jpg Héctor Río / La Capital

Con un Central ciclotímico y un Defensa prolijo que trataba de explotar las desatenciones del fondo , no extrañó que el local llegara al segundo. A los 28', Héctor Martínez peinó al segundo palo un córner desde la derecha y Lucero vio la luz para meter otra vez la cabeza y marcar el segundo.

Central, encima de tener problemas para recuperar la pelota y armar juego coordinadamente, desperdiciaba las oportunidades que tenía. A los 31' Unsain se lució al mandar al córner sobre el travesaño un cabezazo a quemarropa de Ribas.

Central siguió mostrando muchas intermitencias y Defensa reguló el ritmo para cerrar la primera parte sin sobresaltos.

De la mano, o de las intenciones, de Joaquín Pereyra, el canalla arrancó con buenas intenciones. Tocar la pelota, presionar más arriba. Fueron apenas unos minutos. Defensa se mostraba más aceitado y llegaba con mucha gente -Botta, Pizzini, los laterales, Neri Cardozo, los volantes- y de no ser por Ledesma la historia hubiera sido otra.

lazo.jpg Héctor Río / La Capital

Porque el uno canalla le tapó el tercero a Lucero y porque a los 13' el que no pudo fue Benítez. El canalla abusaba de los pelotazos, una fórmula improductiva, y así sus intenciones se iban diluyendo con el paso de los minutos.

Cocca mandó a la cancha a Zabala para buscar más intensidad pero no alcanzó. Con Pereyra solo no alcanzaba en medio de tanta intermitencia futbolística auriazul. Ni Ruben ni Ribas sumaban, ni Rius podía desplegar juego.

Hasta que pasó lo esperable ante este panorama. A los 36'. Guido Mainero definió con un derechazo cruzado al palo derecho de Ledesma una gran jugada colectiva y liquidó el pleito.

Central fue una sombra, no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió sin atenuantes ante un Defensa que manejó la pelota, los tiempos y las situaciones. Dejó pasar una gran chance y, lo más importante, dio un paso atrás en sus aspiraciones. No preocupa perder, preocupa no lograr equilibrio.

Las formaciones:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch; Juan Rodríguez, Héctor Martínez (69' A. Frías) y Mauricio Duarte; Matías Laba (75' Francisco Cerro) y Marcelo Benítez; Francisco Pizzini, Rubén Botta (67' Guido Mainero) y Neri Cardozo; Juan Martín Lucero. DT: Hernán Crespo.

Central: Jeremías Ledesma; Damián Martínez, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Emanuel Ojeda (35' Joaquín Pereyra) y Lucas Gamba (62' Diego Zabala); Sebastián Ribas y Marco Ruben (83' Claudio Riaño) . DT: Diego Cocca.

Cancha: Tito Tomaghello.

Goles: 6' y 29' Lucero (DyJ) ; 81' Mainero (DyJ)

Arbitro: Hernán Mastrángelo.