Tras la derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, el entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, manifestó su desazón por la derrota y se mostró enojado por el arbitraje de Ariel Penel.

"Tuvimos cosas positivas y otras no. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, es un equipo que pelea los primeros puestos hace rato. Por momentos jugamos bien y por momentos nos replegamos. El partido se definió con pelotas paradas", comenzó diciendo Cocca.

Si bien consideró que "se mejoró bastante" la imagen que dio el equipo como visitante, no ahorró elogios para el rival: "Argentinos es un equipo que pelea todas las divididas, gana los rebotes. Nosotros estuvimos un poco cansados y no tuvimos la fuerza que tienen ellos. Además, el árbitro permitió esas piernas de más".

Fue justamente a partir de esta mirada que Cocca mostró su bronca con Ariel Penel, quien lo expulsó por reclamar: "No me gustó el arbitraje para nada. Ellos se pueden equivocar muchas veces, esto seguirá pasando. Pero hubo una mano en el área que fue penal y no la cobró. A Damián Martínez le dieron una patada malintencionada y ni cobró foul. Yo le reclamé sin faltarle el respeto".

"Damían Martínez está todo cortado y lastimado. Gracias a Dios no le agarró la rodilla, porque si no estaríamos hablando de otra cosa", concluyó el entrenador, en referencia a una disputa peligrosa entre el lateral canalla y el defensor Miguel Torrén, que podría haber sido tranquilamente expulsado.