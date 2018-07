"Cobró las divididas para Estudiantes"

El plantel de Central Córdoba quedó con sensaciones encontradas tras la eliminación en los 32avos. de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, que lo venció por 4 a 0. Y para Damián Ledesma, uno de los referentes del equipo, la derrota les pegó muy duro pese a que los platenses eran favoritos: "Estábamos muy ilusionados en poder pasar de fase. La empresa era difícil pero en 90 minutos todo podía pasar. Y si bien la diferencia de categoría fue grande y la balanza hizo pesar esa jerarquía en el desarrollo del partido para ellos, también influyó en el resultado que el árbitro cobró todas las divididas para ellos. Ya está, ahora debemos abocarnos a buscar el mejor equipo para jugar el nuevo torneo de la Primera C, desde agosto.

Toda derrota deja cosas para corregir y para Chirola Ledesma el choque ante el Pincha fue muy importante, pese a su extensa carrera deportiva en la que se incluye la primera división de Rosario Central. Al defensor se lo vio muy metido en el juego en cancha de Arsenal, y a la vez muy protestón."En mi familia me lo remarcaron que me vieron así por la tele y eso me llamó la atención (risas de por medio). Soy un jugador que me transformo en cada partido, es mi forma de jugar y lo siento de esa manera. Sinceramente, cuando ya no juegue dejando todo daré un paso al costado".

"Me dio bronca la actitud del árbitro porque cobró todas las divididas para Estudiantes. Esas situaciones se las remarqué varias veces y le dije que el rival no necesitaba de esas ayudas para ganar el partido. Con el plantel de jerarquía que tiene Estudiantes puede ganar sin ayudas, jugando bien. Nosotros tampoco necesitamos que nos cobren a favor para poder ganar, pero hace falta que sean equilibrados para dirigir. Esto es fútbol y gana el que mejor hace las cosas", se despachó Chirola en diálogo con Ovación.

Ahora, la Copa Argentina queda atrás y para los charrúas se les viene en 20 días el torneo de la Primera C, con una meta clara que se trazó Ledesma: "Nuestro objetivo será apuntar a ganar el campeonato. Se armó un equipo competitivo y con la llegada de un nuevo entrenador con pasado en el club (Claudio Pochettino) buscaremos ser protagonistas en una categoría muy exigente. Iremos por la revancha".

Por último, Ledesma no se olvidó de Ariel Cuffaro Russo, el entrenador que lo llevó a barrio Tablada en el torneo pasado: "A Córdoba llegué de su mano y siempre se lo agradeceré. Hoy soy un charrúa más y voy a dejar todo para que el club pueda saltar de categoría, quiero ascender esta temporada".