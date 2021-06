Chile: Vidal, el "error" y el video del escándalo del peluquero en la Copa América

"En Chile uno ya está acostumbrado, siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad", dijo en declaraciones al canal de televisión oficial del torneo y, a la vez, insistiendo en que el ojo de la prensa chilena está puesta en los futbolistas. "Ya está. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer", insistió en tono simpático.