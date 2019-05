En foco. Delgado es entrevistado luego del partido. No pasó desapercibido para los 1.500 hinchas.

En foco. Delgado es entrevistado luego del partido. No pasó desapercibido para los 1.500 hinchas.

Timbuense y Central Córdoba animaron ayer a la tarde en la cancha del local el partido de ida de la 3ª fase de la Copa Santa Fe. Fue el debut de los charrúas en esta competencia que ya se está haciendo tradicional, pero lo más llamativo no fue sólo que el equipo de Tablada presentó el equipo principal pese a que hoy juega por la penúltima fecha de la Primera C, sino que entre los 18 estuvo un jugador de selección, que hasta jugó los últimos minutos del 0 a 0: César Fabián Delgado, el Chelito, que acaparó la atención de los 1.500 hinchas, entre locales y charrúas, que vieron las acciones con la ñata contra el alambrado. Como le pasaba cuando corría en la cancha de Alianza Sport.

Hace ocho días, en la dolorosa derrota ante Luján que prácticamente sepultó las chances de ascenso a la Primera B, el Chelito ingresó a los 55’ por Gastón Tedesco. Siempre fue alternativa para Daniel Teglia, como el año pasado para Ariel Cuffaro Russo en la campaña donde sí arañó el campeonato. Y ahora que el técnico charrúa decidió darle también mucha importancia a esta Copa de Santa Fe, que para Córdoba se inició 24 horas antes de visitar hoy a General Lamadrid por la 37ª fecha de la C, Delgado también fue al banco e ingresó faltando 20 minutos. Se hizo cargo enseguida de la pelota parada, transpiró como un pibe a los 37 años e incluso cerca del final, ya con su equipo con uno menos por la expulsión de Esquivel (74'), corrió 70 metros para hacerle el relevo al lateral derecho. Y hasta se prendió en una escaramuza después de un caño y a los 85 lo amonestaron.

Y después del encuentro fue buscado por los periodistas de TV presentes porque, claro, fue la gran novedad de la comuna. También habló con Ovación y dejó claro que viejos son los trapos y que, mientras le dé el cuero, seguirá entrando a la cancha cuando el técnico lo disponga.

“Es lindo jugar este tipo de partidos. Me hicieron acordar a las canchas de Alianza o de Oriental por el estado de la cancha y la gente alrededor, pegada al alambrado. La verdad es que disfruto de cada partido, de cada momento en que me toca estar. Así que estoy muy feliz de haber estado acá”, dijo con alegría el Chelito, que además acotó que esta nueva experiencia le sirve “para seguir creciendo en estos lugares que son divinos”. Lo dice alguien que, por ejemplo, ganó el oro olímpico en Atenas 2004, jugó muchos partidos de eliminatorias mundialistas y, en Cruz Azul, disputó el Mundial de Clubes y, por ejemplo, tiene la misma cantidad de goles convertidos que unos tales Lionel Messi y Luis Suárez: 5.

Es como que retrocediste veinte años con Teglia en el banco, como cuando te dirigía en la reserva de Central o en este tipo de canchas como vos decís.

Es verdad. A Daniel lo conozco muy bien de aquella linda época, de la reserva, la cuarta división, de muchos vestuarios compartidos, como ahora me pasó en la Primera C. El me conoce muy bien. Un poco esto es recordar aquellos lindos momentos pero también disfrutar el presente, con la importancia que se merece esta competencia. Por la edad que tengo y todo lo que viví en el fútbol, lo sigo amando.

¿Es una mensaje para las nuevas generaciones jugar en cualquier circunstancia, luego de una gran carrera, e incluso ir al banco en esta copa provincial?

Es que me gusta mucho estar dentro de una cancha, compartir un vestuario. Me gusta acompañar a los más chicos y sé lo que significa Central Córdoba para la ciudad, un club muy querido por todos. Por eso siempre quiero estar, por mi amor a la pelota y porque sé que en algún momento se va a terminar.

¿Precisamente, qué harás después del 30 de junio, cuando vence tu contrato?

No sé qué pasará. Si es por mí sigo jugando. Sé que falta cada menos para el retiro, pero mientras siga teniendo las ganas y el amor por la pelota, voy a continuar.

Y hoy, por la C

Hoy Córdoba juega la penúltima fecha de la C, donde recién ayer matemáticamente quedó afuera del reducido por los empates de Merlo y Luján. Por eso Teglia pone un alternativo y en Timbúes puso los titulares: Giroldi; Lalo Pérez (68' Saucedo), Casini, Esquivel y Sgotti; Bracco, Balmaceda (70' César Delgado) y Ferrari; Tedesco (75' Biñale), Cereseto y Yassogna. Igual, hoy Giroldi será titular y al banco van siete de los que jugaron en la Copa Santa Fe: Esquivel, Sgotti, Yassogna, Cereseto, Bracco y Tedesco. Ayer Argentino de Quilmes venció 1-0 a Victoriano Arenas y ascendió a la B.

De la llave sale el rival de Central

Ahora Córdoba recibirá a Timbuense en la vuelta y el ganador de la llave jugará de local los 8º, a un solo partido, con Central. Ayer Argentino fue goleado 4-1 en Bombal por Sportivo y Tiro Federal igualó 0-0 con Porvenir Talleres en Villa Constitución.