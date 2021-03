Central ya está en cancha de Colón, esperando dar el batacazo

En medio de ese grupo de futbolistas estaba Facundo Almada, la cara nueva que presentará el equipo en relación a los once que le ganaron a Arsenal. Lo hará en lugar de Francesco Lo Celso. El juvenil fue operado el operado el viernes de una apendicitis pero igualmente no iba a ser titular porque el DT ya pensaba en la línea de tres, con Gastón Avila en el fondo. Pero el Gato no llegó en condiciones por la lesión en el hombro derecho y es por eso que el DT se inclinó por Almada.

A las 16.15 el canalla tendrá la chance de dar el batacazo en el Brigadier López y los nombres elegidos por el Kily para esa misión son: Broun; Almada, Nicolás Ferreyra, Laso; Damián Martínez, Sangiovani, Villagra, Blanco; Vecchio; Cucchi y Ruben.