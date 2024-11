Central y su mal momento: va por el tercer técnico en un mismo año

Las cosas en el Canalla no funcionaron y por eso los cambios. En los varios antecedentes de los últimos años, hay uno con muchos puntos en común a este proceso

Tal como lo dijo Gonzalo Belloso en la presentación oficial de Ariel Holan, “cuando las cosas no salen bien la dirigencia tiene la obligación de buscar soluciones rápidas”. Y la decisión que se creyó la mejor para afrontar este mal momento futbolístico fue el nombramiento de Holan en lugar de Matías Lequi. Y con esto, serán tres los entrenadores que tendrá Central en este 2024 en el que los resultados no acompañaron en absoluto. ¿Cuáles son los antecedentes más cercanos que marcan algún tipo de similitud? Se dieron no hace mucho, aunque uno con muchas similitudes a este.