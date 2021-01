El mismo Kudelka dijo que no tenía reemplazante para el juego de Fernández. Ahora cuenta con el juvenil de la selección juvenil Juan Sforza, que no desentonó para nada pese al 0-1 con Vélez y en el encuentro anterior ante Central Córdoba de Santiago del Estero marcó inclusive su primer gol en primera división. Pero más allá de eso, al jugador que a principios de año fue sondeado por Barcelona, le falta lógicamente la experiencia necesaria para este tipo de partidos. Se le nota “pasta”, pero no hay dudas de que el técnico leproso hoy lamenta la ausencia de Fernández. Tampoco pudo tantear a Mateo Maccari, quien podía haber tenido una chance y se lesionó.

nob.jpg

Y el otro que apareció con molestias en la rodilla después de Vélez fue Santiago Gentiletti. Sin dudas un dolor de cabeza para Kudelka, aunque hay optimismo de que pueda estar. Porque aún no logró confiabilidad con Manuel Guanini, porque Fabricio Fontanini no sólo se desgarró en la planta del pie sino que atraviesa el proceso de Covid y porque Manuel Capasso, el que llegó sobre la hora, no tiene minutos de ningún tipo.

A Alan Aguerre e Ignacio Scocco se los dio por perdidos para el resto de la Copa Maradona, aunque las imágenes de Nacho participando de ensayos con pelota estimulan la posibilidad de que pueda regresar, quizás para el clásico. Al menos en ese sector Kudelka se las viene arreglando, pese a que también sufrió la baja, por seis meses, de Panchito González. Mientras que Aníbal Moreno aún no cumplió las tres semanas lógicas de un desgarro. Y Denis Rodríguez nunca tuvo posibilidades de volver este torneo.

Las bajas leprosas, las dudas inoportunas ante tamaña prueba que se le avecina el sábado, y quizás el próximo, también se trasladaron a Arroyito esta semana. Venía todo más que bien después del 3-0 a Defensa y Justicia, y los 3 puntos de ventaja más los 6 goles de diferencia sobre Unión y los 8 sobre el Halcón, le dieron una tranquilidad inusitada al Kily González. Pero aunque esos números no se alteraron y la clasificación está al alcance de la mano, una mueca de preocupación lo envolvió.

Sabía que no contaría con Fito Rinaudo por acumulación de amarillas, pero un pisotón que recibió ante Defensa derivaron en la baja sorpresiva de Emiliano Vecchio, convertido en el mejor jugador canalla del campeonato. El mismo volante goleador se encargó de apuntar en redes sociales que para el clásico podría estar, pero no deja de ser una lesión inoportuna.

central.jpg

Lo mismo los casos de Covid de otros dos titulares, como Joaquín Laso y Alan Marinelli, el juvenil que irrumpió con todo en la primera canalla. Ahí nomás son cuatro bajas seguras para el encuentro decisivo ante los suplentes de Lanús el sábado. Y por el zaguero, aún el DT tiene a Jonatan Bottinelli aislado y a Diego Novaretti que no está contagiado pero que aún no entrenó. Por el delantero, Luca Martínez Dupuy también está en proceso de coronavirus.

Encima, el Kily tiene a Rodrigo Villagra con 4 amarillas y habrá ver si lo arriesga a que no juegue el clásico. Emmanuel Ojeda, el posible reemplazante, vuelve de un esguince de rodilla.

En este contexto de tantas complicaciones, un punto que hay que remarcar es que ninguna de las bajas fueron bajas por cuestiones musculares, porque las otras, Josué Ayala, Fernando Torrent y Rafael Sangiovani, fueron operados tras sufrir lesiones articulares. Así las cosas, el escenario previo a grandes definiciones se les complicó a ambos y sobre todo a Newell’s. Tendrán que lidiar con eso.