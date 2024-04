Central y la Copa: el traje de gala para la gran función

Punto de partida para un nuevo sueño . A Central se le corre el telón en un escenario tentador, en el que intentará dar batalla con las aspiraciones del caso, pero también bajo un claro convencimiento de lo difícil que resultará. La Copa Libertadores es el torneo internacional a nivel de clubes por excelencia y como cada vez que se presenta, la ilusión dice presente. En el Gigante de Arroyito y frente a Peñarol, este equipo de Miguel Angel Russo comenzará a escribir su propia historia en una competencia que históricamente tuvo entre ceja y ceja. No arriba de la mejor manera desde lo futbolístico, pero ello no implica que la confianza sufra alguna mella. Desde aquella consagración en Santiago del Estero sus hinchas esperaron por este momento, al igual que jugadores y cuerpo técnico. El grupo G, que además integran Atlético Mineiro de Brasil y Caracas de Venezuela, será donde el canalla libre su lucha con el objetivo de sortear la fase de grupos y lograr la clasificación a los octavos de final .

Por supuesto ese es el objetivo de máxima para este primer semestre, en el que a Central las cosas no le vienen saliendo de acuerdo a lo esperado, por eso el andar de aquí en más deberá incluir, inexorablemente, un tránsito consistente, de un paso a la vez.

Russo no lo confirmó pero metería mano en el equipo para el arranque copero de Central

No hay mayor atractivo para los clubes sudamericanos que encontrarse en una situación como esta. Porque está el poder que se puede adquirir desde lo económico, pero el prestigio futbolístico está por encima de todo. Y en Central sienten que es un muy buen momento para aferrarse a la ilusión, piensan que todos esos buenos pasos que puedan dar ahora podrán repercutir a futuro, imaginando algunos posibles regresos que permitan potenciar el equipo y lograr que el sueño se agigante más todavía.

copa2MB.jpg Central viene de dar un paso en falso contra Barracas Central y necesita recuperarse cuanto antes. Marcelo Bustamante / La Capital

Hay muchas cosas que Central deberá lograr en esta Copa Libertadores para que su participación no quede reducida simplemente a eso, a una mera participación. Lo primero, sin dudas, es entender que el margen de error es pequeño y que para que los lamentos no ganen la escena el fortalecimiento futbolístico debe ser condición sine qua non.