Central visita a Vélez con cuerpo presente pero con mente ausente

Es tan corta la distancia que hay entre el partido de hoy de Vélez por la Superliga con el del jueves ante Gimnasia por Copa Argentina que hace que Edgardo Bauza ponga una distancia enorme entre el equipo que parará en cancha esta tarde en Liniers y el que tiene pensado para dirimir el título en tierras mendocinas. Es la única forma de entender el grado de importancia que tendrán estos 90 minutos frente al equipo del Gringo Heinze. Las lecturas son tan simples y lineales que no revisten cualquier otro tipo de análisis. Para Central lo de hoy es un mero trámite, es cumplir con el fixture y marcar presencia física en un partido en el que estará el cuerpo pero no la mente. La definición dentro de tres días frente al Lobo es todo hoy para los canallas.





Cuando Central logró el pasaporte a la final en aquella sufrida tarde cordobesa frente a Temperley parieron rápidamente las especulaciones sobre que aquel jugador que arrastrara algún tipo de molestia o que pudiera correr el mínimo riesgo fuera resguardado. Pero nada de eso ocurrió. Bauza entendió a partir de ese día que el rodaje futbolístico también iba a formar parte de la puesta a punto y crecimiento futbolístico de cara a la final (en ese entonces no se sabía si frente a Gimnasia o River). Por eso contra Estudiantes y San Martín de San Juan aparecieron a pleno los titulares. Lo de hoy es diferente.





El respiro que tomó Central en la Superliga (también en los promedios) ante el pincha y el santo sanjuanino hizo que en esta ocasión el Patón barajara la posibilidad de poner en cancha un equipo muletto, algo que seguramente hubiera sucedido si los dos últimos resultados no hubieran acompañado como lo hicieron.





Quizá la apuesta más fuerte del técnico canalla para hoy sea la presencia de Germán Herrera (ver aparte), teniendo en cuenta que el Chaqueño arrastra un pasado reciente tan bueno que tranquilamente podría pelearle un lugar el jueves a Marco Ruben, aunque parece difícil que al capitán alguien pueda arrebatarle el lugar. Pero los otros nombres que aparecerán hoy en cancha forman parte de una postura lógica, de manual de parte del Patón.





Es más, tal vez la presencia de Diego Arismendi en la mitad de la cancha sea una muestra cabal de la confianza que tiene Bauza sobre las posibilidades de Gil para el jueves. De no creer verdaderamente que el Colo llegará en condiciones el uruguayo tranquilamente podría no haber sido arriesgado.





En situaciones como estas, cuando un partido hace las veces de previa de otro más importante, se suele hacer mención a las dificultades de poner el foco en el presente sin mirar de reojo el futuro. Le pasó a Central contra Patronato en la previa del clásico ante Newell's y en otros casos más.





Pero lo de hoy es distinto, diametralmente opuesto. Serán once nombres que, de no mediar imprevistos, pelearán por un lugar en el banco en la final del jueves. Bauza sabe lo que se jugará dentro de un par de días y el echar mano a un alternativo no es otra cosa más que poner ese foco donde realmente corresponde.





Los 90 minutos que restan en la Copa Argentina son de un relieve tal que ni siquiera se pone en la balanza que un triunfo hoy en el José Amalfitani pueda significar un empellón desde lo anímico. Servirá por supuesto si logra un resultado positivo, pero las cartas ya están echadas y la partida en marcha.





Central sale a jugar en Vélez con lo que hay a mano y sin demasiadas obligaciones ni presiones. Lo hará con caras no habituales y con un deseo lógico, pero sin atentar contra la ilusión sobre lo que se viene, que no es otra cosa que dar el último paso en una Copa Argentina en la que pretende que lo vivido contra Juventud Antoniana, Talleres, Almagro, Newell's y Temperley no caiga en saco roto. En esos 90 minutos del jueves reposa el verdadero anhelo. El resto, que incluye lo de esta tarde contra Vélez, es importante pero no imprescindible.

Concentrados

Además de los 11 que se presumen titulares, Bauza decidió concentrar a ocho futbolistas más: Ledesma, Facundo Almada, Pereyra, Rivas, Fernández, Coscia, Maziero y Migone.