Central de a toda orquesta, a buena sinfonía en un empate infartante ante River

Cómo deshacerse de la sensación de bronca después del gran partido que Central había hecho nada menos que ante el campeón River, porque ese empate del millonario cuando el partido se moría borró en gran parte todo eso de lo bueno que se había realizado. Porque en ese frenético 3-3 entre Central y River hay que mencionar que fue el canalla quien siempre estuvo en ventaja. Pero la demora en el final, la falta de picardía en un par de acciones muy puntuales y esa última desatención hizo que lo que era un tremendo cierre en el Gigante terminó en una muy buena despedida igual. Ah, en medio de la bronca del final, con el punto obtenido, el canalla se aseguró finalizar este primer semestre en zona de clasificación a copas internacionales, lo que no es poco. Pero claro, la mesa estaba servida para una degustación de aquellas y el final no fue el esperado.

Lo que intentó Central desde el inicio fue no rendirse a los pies de campeón, por eso la postura fue agresiva, intentando meterle cambio de ritmo cuando podía. No le era sencillo, pero lo intentaba seguido, aun con Malcorra todavía no del todo metido en el juego. Pero el 10 se enchufó y habilitó bien a Campaz por izquierda, el centro rasante y la aparición arrolladora de Veliz. Gol y delirio en el Gigante.