Central tiene su primera salida con una dosis de necesidad

Más temprano que tarde el momento iba a llegar y será este mismo lunes, el día en que Central se topará con la primera excursión en la Copa de la Liga, en la que deberá mejorar su producción en condición de visitante. Pero no es sólo cuestión de recordar el pasado reciente de la Liga Profesional así porque sí, sino que en un torneo corto como este, lo que no se pueda cosechar adentro habrá que buscarlo afuera, y como frente a Atlético Tucumán el equipo no pudo sumar de a tres se verá en la obligación de recuperar algo de terreno de inmediato ya en cancha de Banfield. Puede resultar odioso y hasta quizá exigente, pero es la pura realidad.