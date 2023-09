Central tiene la alarma puesta porque necesita despertar

El equipo de Russo, de mal arranque en el torneo, recibe al duro Talleres con el objetivo de recuperar terreno para que las metas no le queden demasiado lejos

En el que quizá sea el momento futbolístico más crítico del año de Central, uno de los peores rivales para enfrentar: Talleres. Pero claro, detenerse demasiado en las virtudes del rival sería dejar de lado la problemática sobre la que en Central debieran hacer foco. Porque este andar anodino y sin indicios que potencien las expectativas es producto, lisa y llanamente, de lo que el canalla viene haciendo. Es que lo de Atlético Tucumán y Banfield tuvo que ver más con eso que con otra cosa y porque la recordada eliminación de Copa Argentina, que se sumó a ese decaimiento en el tramo final de la Liga Profesional, también fue por impericia propia. De lo que no quedan dudas es que Central tendrá una obligación mayúscula esta tarde frente al sólido Talleres y tiene que ver con la necesidad de al menos sumar para que el tren que carga con las ilusiones canallas no se haga un poco más pequeño, por la lejanía de esos objetivos que todavía siguen en pie. Tras la dura derrota en el Florencio Sola, el equipo de Russo va por la levantada, en el Gigante que aún no lo vio perder en lo que va del año, para mantener las ruedas sobre las vías.