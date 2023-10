Central: sobran los motivos para ir por el triunfo con Vélez

En Central, como dice la canción, “sobran los motivos” para sentir que el partido de esta noche en el Gigante frente a Vélez tiene una importancia extrema. Claro, no define absolutamente nada, pero podría significar un envión tremendo para este equipo de Miguel Angel Russo que tiene muy en claro por dónde pasan los objetivos. Es que tres puntos podrían poner al canalla bien a tiro de los cuatro primeros de la zona A (de darse algunos resultados más podría terminar la fecha en ese lote de vanguardia), pero sobre todo hará que, inexorablemente, quede a un pasito de los clasificados a la Copa Libertadores 2024, aunque podría darse de quedar directamente adentro (sólo por diferencia de gol, no por puntos). Mejor escenario no puede tener Central frente a sus narices para ir en busca de una nueva estocada en Arroyito, porque, dicho sea de paso, parece la chance ideal para aprovechar en este tercer encuentro consecutivo a orillas del Paraná.